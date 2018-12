Através da fotografia de António Mil-Homens, trazer de volta as bicicletas às ruas de Macau

António Mil-Homens conta que desistiu da bicicleta como meio de transporte por motivos de saúde e segurança mas insiste nas vantagens dos velocípedes. Ainda que os ciclistas tenham já quase que desaparecido por completo das estradas da cidade, o fotógrafo ainda conseguiu descobrir alguns que apresenta numa exposição, patente desde ontem no Albergue SCM.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

“Quando vim a Macau pela primeira vez, em 1996, eram às centenas as bicicletas a circular em Macau, era um meio de transporte normal”, recorda António Mil-Homens. Entretanto, os velocípedes foram gradualmente desaparecendo das estradas da cidade empurrados pela falta de segurança compensada pelo excesso de poluição. Foram estas, pelo menos, as razões que levaram Mil-Homens a desistir da bicicleta como meio de transporte, mas não do ideal que ela representa: o silêncio e os motivos económicos e ecológicos. Aliás, ainda existe quem opte por se deslocar sobre duas rodas não motorizadas e são estes ciclistas que António Mil-Homens tem vindo a fotografar ao longo dos últimos seis anos e que estão, desde ontem, em exposição no Albergue SCM.

“Agora não tanto devido ao estado caótico do trânsito e aos níveis de poluição, mas eu era utilizador habitual da bicicleta como meio alternativo de transporte em Macau. Faço parte de um clube de cicloturismo e, aliado à fotografia, tinha o espírito aberto e o olhar desperto para as curiosidades ciclísticas com que nos deparamos em Macau”, começa por explicar António Mil-Homens, em declarações ao PONTO FINAL, sobre o que o levou a começar a fotografar as bicicletas de Macau. Curiosidades estas que o fotógrafo e também ele ciclista descreve como “bicicletas com cargas de cinco bilhas de gás, não sei quantos garrafões de água, congelados”. “Achava piada, via uma bicicleta toda ferrugenta mas ainda funcional e fotografava, ou uma bicicleta atrelada com uma corrente a uma cadeira chinesa da casa num passeio para não levarem a bicicleta”, conta.

O projecto, que descolou em Dezembro de 2012, culmina agora com a exposição “Bicicletas de Macau”, patente desde ontem no Albergue SCM até 22 de Dezembro, depois de uma mostra inaugural, em Setembro, no Casino Lisboa, na capital portuguesa. Em Macau, o conjunto de 35 fotografias assume uma apresentação visual diferente. “Não consegui concretizar em pleno visualmente aquilo que era o meu projecto lá [em Lisboa]. Quem for ao Albergue não vai ver fotografias tradicionalmente impressas em papel com molduras na parede. Vai ver aquilo que eu me atreveria a chamar de exposição-instalação. Isto porque as fotografias são impressas em placas metálicas de alumínio e as molduras são aros metálicos de rodas de bicicletas”, desvenda o artista.

Junto das fotografias estará um exemplar do livro com o mesmo nome da exposição – “Bicicletas de Macau” – que é também o resultado deste projecto fotográfico de António Mil-Homens. Aqui, o artista reuniu 77 fotografias mas encontra-se ainda à procura de interessados em custear a impressão da obra. Por enquanto já conta com o apoio da Direcção dos Serviços de Turismo, ainda que apenas para uma parte dos custos do projecto.

“O ITINERÁRIO SERÁ MAIS SIMBÓLICO, SERÁ APENAS MAIS UMA TOMADA DE POSIÇÃO”

Porque para António Mil-Homens a promoção do uso da bicicleta é uma questão pessoal e não meramente artística, amanhã, pelas 15 horas, também no Albergue SCM, vai acontecer a palestra “Mobilidade Urbana, Veículos Não Poluentes e o Uso da Bicicleta em Macau”. “A ideia é suscitar o debate e lançar o tema. Não é debitar um discurso, é suscitar a discussão acerca do tema”, explica o fotógrafo. À palestra seguir-se-á um curto passeio de bicicleta, apenas até à Praça do Tap Seac, que o artista descreve como “simbólico”. “O itinerário será mais simbólico, será apenas mais uma tomada de posição. Descemos a Calçada de São Lázaro, viramos à esquerda e vamos até ao Tap Seac”, explica.

Com esta conversa, António Mil-Homens espera conseguir suscitar o debate da bicicleta como meio de transporte ainda que aponte dois grandes obstáculos à sua utilização para este fim: “Fui desistindo de usar a bicicleta normalmente em Macau não só por uma questão de segurança, mas por uma questão de saúde. No fundo, a questão que se põe em Macau para circular de bicicleta é a segurança e a poluição. Há cada vez menos condições para as pessoas fazerem uso de um meio de transporte que é silencioso, não poluente, e que deveria voltar a invadir as ruas de Macau”, defende.

Actualmente, segundo conta, são essencialmente as pessoas com menos capacidades económicas que optam por este meio de locomoção. “Agora vemos trabalhadores, nomeadamente da construção civil. Continua a ser um instrumento de trabalho em termos de meio de transporte para quem não tem os meios para comprar um motociclo, ou para quem mesmo o autocarro usado sistematicamente é caro, porque nós sabemos que há um fosso abismal entre quem ganha muito em Macau e quem sobrevive a muito custo”, afirma.