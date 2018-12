Yao Chen: “A era em que estamos tem a sua grandeza e o seu absurdo”

A actriz em foco do IFFAM, Yao Chen, uma das mais celebradas e influentes actrizes chinesas da actualidade, fala sobre sua carreira e vida.

Stacey Qiao

Yao Chen, a actriz em foco na 3.ª edição do Festival Internacional de Cinema e Prémios de Macau (IFFAM), é um nome familiar no interior da China, conhecida pela sua actuação reconhecida pelos críticos em mais de 40 filmes e programas de TV, e pelo seu activismo social em filantropia e iniciativas sociais. Yao Chen foi nomeada ‘Embaixadora Nacional da Boa Vontade do ACNUR para a China’ pelo ACNUR no campo de Assuntos Humanitários Internacionais e nomeada uma das 30 pessoas mais influentes do mundo na internet pela Time em 2015, estando ainda na lista das 100 mulheres mais poderosas do mundo da Forbes em 2014 e 2015

O IFFAM este ano exibe três filmes em que a actriz é protagonista, “Lost, Found” (2018), “Caught in the Web” (2012) e “Journey to the West: The Demons Strike Back” (2017).

Na sessão “em conversa com Yao Chen”, na segunda-feira, a actriz conversou com Nansun Shi, uma respeitada produtora de Hong Kong e conselheira internacional do IFFAM, sobre as suas duas décadas de carreira e as suas lutas como actriz de meia-idade e como mãe trabalhadora.

No início da palestra, Yao admitiu que ficou interessada na representação depois de ver um filme produzido por Tsui Hark, ex-marido e co-produtor de Nansun Shi. Yao lembra: “Eu ganhei interesse nos filmes pela primeira vez depois de ver o ‘The Legend of the Swordsman’. Fiquei completamente impressionada com a personagem principal, Dongfang Bubai. Como poderia haver uma personagem tão sedutora que transcende fronteiras de género e retrata as profundezas de um indivíduo tão vividamente?”

O personagem Dongfang Bubai é o líder de uma seita de artes marciais “pouco ortodoxa”. No seu caminho para dominar o wulin (comunidade de artistas marciais), castrou-se para cumprir o pré-requisito para aprender artes marciais. “A personagem ficou gravada na minha mente, e eu pensei, quero ser assim. Embora naquela época eu não soubesse se eu queria ser como Dongfang Bubai ou como a actriz que interpretou”, Yao ri.

Com o crescer da sua paixão pela representação, Yao decidiu deixar o seu trabalho numa companhia de dança provincial e seguir numa nova direcção. Estudou na Academia de Cinema de Pequim de 1999 a 2003.

Em 2006, ganhou fama quase da noite para o dia devido ao seu papel como Guo Furong na antiga ‘sitcom’ “My Own Swordsman”. “Tinha sentimentos um pouco diferentes. Eu estava entusiasmada, mas, ao mesmo tempo, apavorada, porque de repente estava a ser observada por muita gente e senti-me perdida. Ninguém me disse o que eu deveria ou não deveria fazer enquanto ‘estrela’”.

A sua carreira de actriz continuou com outros sucessos, com papel principal em cerca de 20 séries de drama, incluindo o drama de espionagem “Lurk”, o drama urbano “Divorce Lawyers”, além de 26 filmes, três dos quais exibidos no IFFAM. O seu trabalho mais recente, “Lost, Found”, estreou em Outubro e recebeu elogios da crítica e do público.

No filme, Yao Chen interpretou a personagem principal, Li Jie, que é uma advogada de sucesso, mas que recentemente se divorciou do marido e lutou pela custódia da filha. Trabalha para sustentar a família como mãe solteira e, felizmente, tem uma ‘babysitter’ útil em Sun Fang, que cuida da sua filha. Mas, um dia depois do trabalho, chega em casa e encontra a sua filha e a babysitter desaparecidas. Na busca frenética que se segue, começa a perceber que tudo o que ela sabia sobre Sun Fang é uma mentira. “Já assistimos a filmes sobre assuntos semelhantes antes, interpretar uma mãe que perde o filho pode ser muito complicado – é fácil fingir e parecer histérica. Mas o desempenho de Yao é muito preciso, controlado e tem camadas”, comenta Nansun Shi.

“Eu vi neste filme o meu controlo sobre uma personagem, eu diria que atingiu 85%. Ao longo dos anos em que estive na indústria cinematográfica, acho que os resultados nem sempre são satisfatórios. Momentos de fracasso superam momentos de sucesso. Mas em “Lost, Found”, basicamente tudo que eu queria apresentar foi apresentado, e estou muito feliz por ver os resultados. É claro que agradeço a toda a equipa, todos fizeram um óptimo trabalho e nenhum departamento fez algo de comprometedor no processo”, diz Yao.

Mudança de rumo

O filme também marca a mais nova tentativa de Yao fora da acção. A Bad Rabbit Pictures, que Yao fundou com o marido Cao Yu em 2017, co-produziu “Lost, Found”. Esta foi provavelmente a sua resposta para o dilema que enfrenta como actriz de meia idade, que a própria admitiu abertamente desencadeando uma discussão pública.

Numa palestra pública intitulada “O constrangimento e confusão de uma actriz de meia-idade”, a actriz de 39 anos falou sobre a sua situação depois de dar à luz dois filhos em cinco anos: “Eu perdi muitos projectos incríveis de excelentes realizadores durante os cinco anos. Quando voltei da licença maternidade, a minha carreira estava numa situação muito embaraçosa. Embora eu tenha atingido a maturidade como actriz, há menos papéis para actrizes da minha idade. É por isso que quero tomar a iniciativa e criar papéis para mim própria”.

A personagem do filme Li Jie é uma mãe que trabalha, como a própria Yao Chen e muitas mulheres na China, onde a taxa de participação feminina no mercado de trabalho atinge mais de 60% (Banco Mundial, 2018). A situação de Li Jie foi sentida por muitos espectadores. Como Yao apontou anteriormente, “o mundo pede muito de uma mulher. Se queremos continuar a carreira as pessoas dizem que desvalorizamos a família e que somos uma mãe terrível. Se optar por ser uma mãe que fica em casa, eles dizem que é o nosso dever natural e que não pode ser respeitado como um trabalho. O facto é que trabalhar duro dá-me liberdade de escolher, e ser mãe dá-me coragem para enfrentar a crueldade da vida. As duas identidades não são contraditórias”.

A actriz reafirma a Nansun Shi e uma sala cheia de público: “Sendo do signo balança, claro que gosto de equilíbrio. Mas, na verdade, é quase impossível para as mulheres de carreira encontrar um equilíbrio entre trabalho e família. Eu só posso ser fiel a mim mesma e ensinar os meus filhos a viver uma vida real. Eu quero que eles tenham almas livres e saibam que os seus pais também têm falhas, assim como todos os outros”.

O nome de sua produtora, Bad Rabbit, pode ser uma sugestão para a sua ambição de quebrar normas e estereótipos. “Bad significa libertar-se de regras e convenções”, explica Yao.

O sucesso de “Lost, Found” encorajou Yao e a sua empresa a aventurarem-se mais por filmes temáticos e realísticos: ‘Este filme de baixo orçamento arrecadou mais de 200 milhões de RMB nas bilheteiras, e pode ver-se a ascensão de filmes cada vez mais realistas nos anos recentes. As pessoas vão ao cinema hoje em dia e querem ver histórias com as quais se possam relacionar. É uma mensagem inspiradora para nós”. “A era em que estamos tem a sua grandeza e o seu absurdo. Vale a pena escrever e gravar, com muitas pessoas e histórias encantadoras. Espero tornar os filmes mais realistas no futuro”, concluiu Yao na palestra.