“Vencer em Macau é especial, é a minha terra natal”

Tracy Choi, a realizadora local que venceu o grande prémio dos Project Market Awards do Festival Internacional de Cinema de Macau (IFFAM), contou ao PONTO FINAL que não estava à espera do prémio. Agora, o próximo passo é encontrar um argumentista e avançar com “Lost Paradise”, um filme sobre assédio sexual.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

“Não estava à espera. Honestamente, quando estavam a anunciar os vencedores, eu e a minha co-produtora estávamos a tentar adivinhar qual seria o vencedor do melhor projecto”, confessou Tracy Choi, que acabou por levar para casa o prémio de melhor projecto da secção Project Market Awards, incluída no Festival Internacional de Cinema de Macau (IFFAM) e que tem como objectivo distinguir os melhores projectos a serem apresentados às produtoras e distribuidoras internacionais. O projecto “Lost Paradise”, da cineasta de Macau, recebe agora 15 mil dólares norte-americanos, ou seja, 120.680 patacas. Antes de ser chamada ao palco, a sua aposta ia para o projecto “Ajooma”, uma co-produção entre a Coreia do Sul e Singapura, que também acabou por ser premiado na cerimónia.

Tracy Choi contou que não chegou a festejar: “Nem tive tempo para celebrar porque ontem foi a estreia do Hotel Império e, como faço parte da equipa, estive lá para ver o filme”. Recorde-se que o filme de Ivo Ferreira, Hotel Império, foi apresentado na noite de terça-feira no Centro Cultural de Macau.

Agora, o próximo passo é encontrar um argumentista: “Agora, vamos usar o dinheiro para tentar encontrar um argumentista, em primeiro lugar. Durante este Project Market tivemos algumas distribuidoras de todo o mundo interessadas que nos pediram para ver o guião primeiro para que depois possamos falar com elas. Mas temos sempre de ter o guião primeiro”, explicou.

“Claro que fomos abordados por várias empresas, mas temos de escrever o guião primeiro. Esperamos ter boas notícias em breve. O que vamos já fazer é escrever o guião e contactá-las outra vez”, sublinhou a realizadora, acrescentando que o IFFAM lhe permitiu também ouvir o feedback de realizadores e produtores presentes no festival: “Sim, foi muito bom. Falámos com vários outros realizadores e produtores e eles disseram-nos o que acharam e deram opiniões”, prosseguiu. “Vencer em Macau é especial, é a minha terra natal”, concluiu a realizadora que já tinha vencido o prémio do público na 1.ª edição do festival de cinema de Macau com o filme “Sisterhood”.

O projecto vencedor desta 3.ª edição do IFFAM, “Lost Paradise”, centra-se no tema do assédio sexual. A autora explicou no passado mês de Novembro ao PONTO FINAL que quer explorar os dilemas interiores das vítimas, que nestes casos tendem a desenvolver um sentimento de culpa e a sentirem-se “sujas” por força do julgamento que a sociedade lhes faz. “O filme é sobre abuso sexual e acho que é importante porque o que queríamos tratar não era sobre quem cometia os crimes, era mais sobre as vítimas, como é que as vítimas sobrevivem e o que é que acontece às vítimas após o crime”, disse Tracy Choi na tarde em que ficou a saber que era a vencedora nesta categoria. “Para nós é um tema muito importante pôr nas notícias, toda a gente se foca em que cometeu o crime e com as vítimas não há tanta preocupação, por isso queríamos mesmo fazer”, completou.

Ainda nestes Project Market Awards, na categoria de melhor co-produção, o projecto premiado com 10 mil dólares norte-americanos, cerca de 80.452 patacas, foi “Ajooma”, de He Shuming, numa co-produção entre a Coreia do Sul e Singapura. Para o prémio de criatividade, que distingue o projecto com maior originalidade, o projecto vencedor foi “Dogman”, da realizadora argentina Tamae Garateguy, recebendo também 10 mil dólares norte-americanos. Macau teve outro projecto vencedor: “Wonderland”, do realizador local Chao Koi Wang, na categoria Espírito de Macau, que distingue os projectos que melhor retratam o território.