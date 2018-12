UNESCO distingue Casa do Mandarim como base de educação para jovens sobre património cultural

O Instituto do Património Mundial para a Formação e Pesquisa na Região da Ásia-Pacífico da UNESCO conferiu à Casa do Mandarim o título de “base de educação para jovens sobre o património mundial”, uma distinção que tem como objectivo incentivar as escolas, instituições e as entidades de gestão do património a integrarem a educação dos jovens sobre o património mundial nos seus trabalhos diários, explica o Instituto Cultural (IC) num comunicado divulgado ontem. Choi Kin Long, chefe da divisão de salvaguarda do património cultural do IC, esteve na cidade chinesa de Suzhou no passado dia 28 de Novembro para a cerimónia.

O IC diz esperar que esta distinção conferida à Casa do Mandarim “possa reforçar o sentido de pertença e identidade dos jovens de Macau em relação à história e à cultura de Macau, e promover o seu apoio e participação nos trabalhos de protecção do património mundial”. “No futuro, o IC irá continuar a realizar diversas actividades de formação e promoção do Património Mundial direccionadas aos jovens, de forma a garantir que a Casa do Mandarim possa cumprir a missão e função como ‘base de educação para jovens sobre o património mundial’”, lê-se na nota.

Nos últimos dois anos foram realizadas mais de 75 visitas guiadas à Casa do Mandarim, que contaram com a participação de mais de quatro mil estudantes do ensino primário e secundário de Macau. As actividades proporcionadas permitiram a formação de mais de 80 jovens que, dotados com conhecimentos sobre o Património Mundial e das técnicas de realização de visitas guiadas, prestaram serviços de guia a mais de 600 residentes e turistas, diz o IC.

Aberta ao público após restauro em 2010, a Casa do Mandarim faz parte do “centro histórico de Macau” do património mundial classificado pela UNESCO.