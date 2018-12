Robôs vão prestar informações aos turistas a partir do próximo ano

O robot Singou vai estar em vários postos de informação turística do território a partir do próximo ano para prestar informações aos visitantes. Esta é uma das soluções do “turismo inteligente”, desenvolvida pela Direcção dos Serviços de Turismo no âmbito do acordo-quadro assinado com a Alibaba.

Actividades para o fim-de-semana, locais de interesse turístico e como chegar até eles são algumas das informações que o robot Singou vai poder disponibilizar aos turistas a partir do próximo ano mas apenas em chinês e inglês. O projecto resulta de uma cooperação entre a Direcção dos Serviços de Turismo (DST) e a empresa local Singou Tecnhnology Macau que vai disponibilizar gratuitamente 12 robôs que, numa primeira fase, vão ser colocados nos vários postos de informação turística.

O memorando de entendimento entre a DST e a Singou Technology foi assinado em Abril deste ano, altura em que foi apresentado o robot Singou e anunciado que este entraria ao serviço do Governo na segunda metade de 2018. Ontem, Helena de Senna Fernandes, directora da DST, apenas confirmou que tal só vai acontecer no próximo ano. “Neste momento ainda estamos a testar e a discutir como podemos colocá-los nos centros de informação mas só pode ser para o ano”, afirmou a dirigente, numa conferência de imprensa que serviu para dar conta dos resultados preliminares do “turismo inteligente”, ao abrigo do Acordo-Quadro para a Cooperação Estratégica na Área da Construção de uma Cidade Inteligente, assinado entre a Alibaba Cloud e o Governo em Agosto do ano passado.

No âmbito do “turismo inteligente”, cinco aplicações e soluções vão ser gradualmente lançadas a partir do próximo ano. A recolha de dados do fluxo de pessoas com base na “internet das coisas” é uma delas, através da qual se pode analisar os hábitos e comportamentos dos visitantes. Outra é a nova página electrónica de promoção turística, a ser lançada no segundo trimestre do próximo ano, que vai incluir uma ferramenta de planeamento de viagens inteligente. Fazendo uso da inteligência artificial, esta solução apresenta os horários dos vários equipamentos culturais e de lazer, informações sobre transportes em tempo real e percursos gastronómicos, permitindo elaborar diferentes itinerários para grupos de clientes diversos. Já as redes sociais da DST vão disponibilizar um “robot comunicativo” para responder em tempo real às perguntas dos visitantes mas apenas em inglês e chinês.

Para além destas cinco soluções, outros três projectos estão já a ser implementados, inserindo-se na primeira fase do turismo inteligente, para a qual foram alocados 19 milhões de patacas. Aqui insere-se a plataforma de troca de dados do turismo, o fluxo de visitantes inteligente e a observação dos visitantes. Esta ferramenta permite “conhecer melhor a situação e preferências dos visitantes em Macau, com vista a fornecer a tomada de decisão baseada em dados no âmbito de ‘layout’, gestão e design dos produtos turísticos”, explicou Herbert Choi, chefe substituto do Departamento de Planeamento e Desenvolvimento da Organização da DST.