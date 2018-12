Projectos do PIDDA com aumentos de 66 vezes

Alguns projectos do Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração (PIDDA) apresentam “uma variação muito significativa entre o orçamento inicial e o orçamento alterado”, referem os deputados da 2ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL) no parecer sobre o orçamento para o próximo. Em alguns casos, os aumentos são de 66 vezes. Em termos percentuais, destaca-se a variação de 6664% do Centro de Formação e Estágio de Atletas e de 3863% das obras de construção da nova biblioteca, gabinetes e empreendimento do silo público na sede do Instituto Politécnico de Macau (IPM).

Com um orçamento inicial de 29,8 milhões de patacas, o Centro de Formação e Estágio de Atletas acabou por custar 2,01 mil milhões, o que corresponde a uma variação de 6664%. Já as obras de construção da nova biblioteca, gabinetes e empreendimento do silo público na sede do IPM custaram 867 milhões de patacas, ao invés dos iniciais 21 milhões, correspondendo a uma variação de 3863%. Os dados constam do parecer da AL sobre o orçamento para o próximo ano, que destaca ainda a variação de 263% nas obras do Museu do Vinho e respectiva aquisição de equipamentos e de 153% na remodelação do Centro de Actividades na Rua de Luís Gonzaga Gomes e respectiva aquisição de equipamentos.

No parecer é explicado que, “depois da implementação da nova Lei de Enquadramento Orçamental, era necessária uma estimativa global do projecto, portanto, o orçamento alterado passa a prever as despesas com as obras de controlo e fiscalização, o que resulta numa taxa de variação dezenas de vezes maior”. Outros projectos sofreram “alterações significativas devido ao ajustamento dos respectivos planos”, acrescenta o documento. C.V.N.