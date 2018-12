Lionel Leong “firme” na política de não importação de croupiers

Em resposta aos membros do Conselho para o Desenvolvimento Económico, que na reunião de terça-feira pediram ao Governo que importasse croupiers para aliviar a pressão de recursos humanos no sector, o secretário para a Economia e Finanças disse ontem que o Executivo se vai manter “firme” na posição de não importação de trabalhadores não residentes para este sector.

André Vinagre

Lionel Leong frisou ontem, à margem do evento “Macao Convention and Exhibition Commendation Awards”, que “está firme na posição de manter a política de não importação de trabalhadores não residentes para as funções de croupier”, cita uma nota do Governo. A garantia foi dada numa altura em que os membros do Conselho para o Desenvolvimento Económico pediram ao governante que repensasse a política devido à falta de profissionais no sector.

O secretário referiu que, na reunião do Conselho para o Desenvolvimento Económico da passada terça-feira, onde esteve presente, vários membros apresentaram as suas opiniões no que diz respeito à possibilidade de importação de croupiers. Pedido, esse, que não foi respondido na altura, disse. Agora, Lionel Leong respondeu que “o Chefe do Executivo já reiterou, várias vezes e em diversas ocasiões, a posição do Governo de garantir o cargo de croupier exclusivamente para residentes, sendo esta uma política permanente da RAEM, que não está sujeita a alteração”.

O governante acrescentou ainda que o “Governo continuará a aperfeiçoar as legislações relacionadas, a reforçar a fiscalização do sector e a regular o funcionamento das operadoras”. Lionel Leong explicou que a sua tutela procura estimular as concessionárias “a realizarem mais acções de formação para trabalhadores locais, com vista ao aumento das suas capacidades para a promoção profissional e mobilidade horizontal”.

Na passada terça-feira, depois da reunião plenária do Conselho para o Desenvolvimento Económico de Macau, Vong Kok Seng, chefe da secção para o estudo das políticas de recursos humanos, disse que vários membros instaram o Executivo a contratar croupiers no estrangeiro, já que existe falta de recursos humanos: “Na reunião houve membros que falaram sobre o tema da importação de trabalhadores, como, por exemplo, de croupiers. O sector do jogo tem de pensar nessas situações”.

Um dos argumentos para a importação de croupiers tem a ver também com a antevisão de possíveis crises no sector. Se a indústria do jogo entrar em declínio e se houver necessidade de despedir funcionários, os primeiros a serem dispensados serão os trabalhadores estrangeiros, explicou Vong Kok Seng. “Foi feito saber que há uma grande procura de croupiers e alguns membros disseram que a procura de croupiers vai aumentar cada vez mais. De tal forma que o mercado interno terá dificuldade em satisfazer, por isso seria boa ideia definir uma percentagem de croupiers que fossem importados para que a procura não fosse tão alta e para que, quando o mercado do sector do jogo não fosse tão positivo, esta percentagem de croupiers importados fosse a primeira a ser dispensada”, explicou.