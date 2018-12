Lionel Leong anuncia mecanismo para inspecção conjunta de mercadorias

Depois da assinatura do acordo sobre o comércio de mercadorias no âmbito do Acordo de Estreitamento de Relações Económicas e Comerciais entre o interior da China e Macau (CEPA), o secretário referiu que o acordo prevê um mecanismo “pioneiro” de inspecção conjunta para a passagem de mercadorias. O acordo foi assinado ontem por Lionel Leong e por Fu Ziying, vice-ministro do comércio da China.

Foi assinado ontem por Lionel Leong, secretário para a Economia e Finanças de Macau, e Fu Ziying, vice-ministro do comércio da China, o acordo sobre o comércio de mercadorias no âmbito do Acordo de Estreitamento de Relações Económicas e Comerciais entre o interior da China e Macau (CEPA). Lionel Leong destacou o “mecanismo pioneiro” de desalfandegamento que explora modelos de inspecção conjunta como “uma inspecção conjunta para a passagem de mercadorias”. Antes da assinatura do acordo, realizou-se também a primeira reunião da Comissão de Cooperação Económica e Comercial entre o interior da China e Macau.

Sobre a reunião da comissão, Lionel Leong considerou que foi “bastante frutífera”. “No futuro será possível, através do mecanismo, contribuir para que Macau participe activamente na iniciativa ‘Uma Faixa, Uma Rota’ e no projecto da Grande Baía e apoiar no posicionamento de Macau como plataforma entre a China e os países de língua portuguesa”, disse o secretário, que acrescentou que “há uma série de trabalhos a serem concretizados, incluindo legislação, e tem de haver a cooperação entre várias tutelas entre China e Macau. Temos este acordo assinado, que servirá de base a outros trabalhos”. Sobre a inspecção conjunta para a passagem de mercadorias, Lionel Leong não adiantou mais pormenores, disse apenas que “os trabalhos têm de ser feitos passo a passo”.

Fu Ziying, representante de negociações do comércio internacional e vice-ministro do comércio da China, anunciou que serão criados cinco grupos de trabalho para “continuar a aperfeiçoar e a impulsionar a cooperação bilateral nas varias vertentes”. “Esperamos que a cooperação económica entre Macau e a China interior possa facilitar um desenvolvimento mais aprofundado às duas partes”, acrescentou.

Além disso, este acordo “adopta um modelo que combina as regras gerais aplicáveis uniformemente a todos os produtos do código tarifário e as regras específicas de origem para determinados produtos, definindo critérios de origem para mais de oito mil produtos do código tarifário”, explica uma nota do gabinete de Lionel Leong. Durante a reunião da comissão de cooperação económica e comercial entre o interior da China e Macau, os dois lados comprometeram-se a “promover, em conjunto, o desenvolvimento do intercâmbio e da cooperação económica e comercial para um nível mais alto”, lê-se numa na nota do gabinete do secretário para a Economia e Finanças.