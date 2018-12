Iniciativa “Faixa e Rota” traz “oportunidades sem precedentes” para crescimento do turismo global

A iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota” traz “oportunidades sem precedentes” para o crescimento da economia de turismo a nível global. A mensagem foi deixada por Alexis Tam, durante a Convenção Internacional de Turismo de Hong Kong. De acordo com um comunicado do gabinete do secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, o governante defendeu ainda que a Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau se está a transformar na região “com a economia de maior crescimento e dinamismo na China”.

Aproveitando vantagens como condições geográficas e valências culturais, Macau “tem-se empenhado na expansão da cooperação turística diversificada tanto a nível regional como internacional”, afirmou Alexis Tam. O governante assegurou também que a RAEM vai reforçar a cooperação com a província de Guangdong e com Hong Kong, “com vista a promover esta região como um dos destinos turísticos de ‘itinerários com multidestinos’ de renome mundial”.

Alexis Tam referiu ainda que, desde 2016, o Centro Global para a Educação e Formação em Turismo do Instituto de Formação Turística, em cooperação com a Organização Mundial de Turismo (OMT), tem vindo a facultar acções de formação aos dirigentes e trabalhadores de departamentos de turismo de vários estados-membros da OMT. Neste sentido, o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura afirmou que Macau está disponível para criar uma base de ensino e formação na área do turismo na Grande Baía de forma a contribuir para a formação de recursos humanos nesta região.

A Convenção Internacional de Turismo de Hong Kong, organizada pelo Governo da RAEHK, teve como tema “Leveraging Belt and Road Initiative and Guangdong-Hong Kong Greater Bay Area Development”.