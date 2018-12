Grupos da parada internacional actuam em diversos pontos da cidade

Em antecipação do Desfile Internacional de Macau no próximo domingo, o Instituto Cultural (IC) organizou várias actuações de diversos grupos participantes ao longo dos próximos dias em vários pontos da cidade. O IC destaca a actuação do Theatre Troupe Getdol, da Coreia do Sul, que vai apresentar o espectáculo “A Irmã Okdan”, hoje, pelas 17h30, na Rotunda de Carlos de Maia, amanhã, entre as Ruínas de S. Paulo e a Praça Jorge Álvares, pelas 12h30, e no sábado, entre as 15h30 e as 16h30, no Jardim Luís de Camões. A programação de hoje inclui ainda o espectáculo “Noite de Fantasia de Dança e Música”, no Jardim do Mercado do Iao Hon, entre as 20 e as 21 horas, com grupos do Brasil, Colômbia, Guiné-Bissau, Moçambique e Guizhou.

Amanhã, pelas 12h30, os grupos Lívia Mattos Circus Show, do Brasil, os Crazy Clowns, de Espanha, e os Russian Circus, da Rússia, vão actuar durante a hora de almoço na Praça de Jorge Álvares. Pelas 17 horas, no Largo de S. Domingos, acontece o espectáculo “Surpresa da Arte da Cidade”, com os palhaços e artistas de circo do Brasil, Espanha e Rússia, uma caixa de música de Itália e as lanternas de barcos da província de Guangdong. Às 21 horas é a vez de actuarem os franceses White Horse no Largo do Pagode da Barra.

A programação encerra no sábado com os grupos Batucada Aainjaa, da Colômbia, e Ryukyukoku Matsuri Daiko, do Japão, que vão apresentar “O Poder dos Tambores”, entre as 14 e as 15 horas, no Anim’Arte Nam Van. O Desfile Internacional de Macau acontece no próximo domingo, entre as Ruínas de S. Paulo e a Praça do Lago Sai Van, contando este ano com 76 grupos e mais de 1.700 artistas.