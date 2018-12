Autocarros começam a aceitar pagamentos por telemóvel a partir de Janeiro

A partir do próximo ano vai ser possível pagar a tarifa do autocarro através do telemóvel. Esta medida insere-se no conjunto de soluções do “trânsito inteligente”, desenvolvidas pela Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT).

Os pagamentos por telemóvel nos autocarros públicos vão ser possíveis a partir do início do próximo ano. Esta é uma das medidas que a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) se prepara para lançar, no âmbito da assinatura com a Alibaba Cloud do Acordo-Quadro para a Cooperação Estratégica na Área da Construção de uma Cidade Inteligente, ontem apresentadas em conferência de imprensa. Outras soluções passam pela análise e previsão dos padrões de tráfego através da análise de dados de GPS instalados em táxis, autocarros e ‘shuttle bus’ e o alargamento de um sistema de distribuição inteligente de tempos de semáforos.

Segundo explicou Lam Hin San, director da DSAT, o pagamento por telemóvel nos autocarros públicos vai ser efectuado através de um ‘QR code’ e, actualmente, duas mil pessoas já têm esta aplicação que se encontra em fase de testes. “Posteriormente, quando o sistema estiver maduro, a população pode baixar esta aplicação e utilizar o telemóvel para pagar. Não há necessidade de procurar o MacauPass para pagar a tarifa do autocarro, facilitando assim a deslocação e o pagamento”, explicou o dirigente, acrescentando que esta aplicação deverá estar disponível em Janeiro.

Outra solução desenvolvida ao abrigo do acordo-quadro da Alibaba é a aplicação de análise e previsão dos padrões de tráfego. Actualmente, 1.500 autocarros, táxis e ‘shuttle bus’ já estão equipados com um sistema de GPS que obtém os índices de congestionamento das diferentes vias. O objectivo da DSAT é duplicar este número para que, “no futuro, os cidadãos possam prever a situação de congestionamento das vias, através de uma aplicação móvel, no sentido de melhor preparar as suas deslocações”. Através deste sistema, se alguém infringir as regras de trânsito, a polícia será notificada em tempo real para poder multar o infractor.

Também a partir do próximo ano a DSAT prepara-se para alargar um sistema de distribuição inteligente de tempos de semáforos, actualmente implementado em sete intersecções ao longo da Avenida da Praia Grande. Através da integração de vários tipos de dados e sua análise em tempo real, são proporcionadas soluções de optimização da sincronização de semáforos. Este sistema, em funcionamento há dois meses na Avenida da Praia Grande, já conseguiu reduzir em 20% o tempo de espera naquela artéria.

A aplicação de localização de autocarros, que permite ao utilizador consultar as carreiras, saber onde estão os veículos e perceber a sua ocupação, será também actualizada a partir do início do próximo ano. “Em Janeiro, em princípio, vamos actualizar todo o sistema de localização de autocarros. É uma aplicação multifuncional, isto quer dizer que vai disponibilizar informações ao público em relação à situação das artérias de classe A”, explicou Lam Hin San.