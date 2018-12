Zheng Anting critica falta de orçamento global em obras públicas

O deputado Zheng Anting questionou a utilização do erário público nas obras de média e grande dimensão durante o período de intervenções antes da ordem do dia da sessão plenária de ontem. Apontando como exemplos o Museu do Grande Prémio, o Pavilhão dos Jogos Desportivos da Ásia Oriental (Macau Dome) e o campus da Universidade de Macau, o legislador criticou o Governo por não fazer uma estimativa global dos orçamentos de empreendimentos desta natureza, recordando vários relatórios do Comissariado da Auditoria que apontam para este problema.

Zheng Anting começou por referir o exemplo mais recente do Museu do Grande Prémio, cujo orçamento inicial era de 380 milhões de patacas mas que subiu para 830 milhões. A explicação do Governo, refere o deputado, é que o montante inicial apenas inclui as despesas com as obras e o valor revisto em alto engloba já a aquisição de equipamentos. “Porque é que, aquando da publicação inicial, não se planeou o orçamento de uma só vez? E, no futuro, as obras de remodelação vão ser tal como as outras do Governo, ou seja, os excessos das despesas sem limite e a conclusão das obras fora do prazo consagrado?”, questiona.

Para o deputado, o Museu do Grande Prémio é apenas mais um exemplo de uma obra que se tem vindo a arrastar e cujo orçamento actual não corresponde ao inicial. Neste sentido, Zheng Anting recorda o Macau Dome, cujo orçamento passou de 640 milhões de patacas para 1,3 mil milhões, e o novo campus da Universidade de Macau, que acabou por custar 10,2 mil milhões de patacas, ao invés dos iniciais 5.800 milhões.

“O Comissariado da Auditoria referiu, mais de uma vez, que os serviços públicos, antes de elaborarem o projecto das grande infra-estruturas, não têm, em geral, a consciência de proceder à estimativa global e científica das despesas totais do projecto, pelo que considera que devem retirar os devidos ensinamentos da experiência, para evitar alterações significativas nas dotações orçamentais de outras acções do Governo, prejudicando a execução do plano de desenvolvimento anual”, afirmou Zheng Anting. C.V.N.