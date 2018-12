Questionada necessidade de terceiro mecanismo de importação de talentos

Ella Lei e Ho Ion Sang apontaram ontem um rol de críticas aos dois regimes de fixação de residência do Instituto do Comércio e do Investimento de Macau. Com estas insuficiências, os deputados questionam como pode o Governo criar um terceiro mecanismo de fixação de talentos, recentemente anunciado por Lionel Leong.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

O novo plano de importação de talentos anunciado pelo secretário para a Economia e Finanças durante as Linhas de Acção Governativa foi ontem alvo de críticas por dois deputados durante o período de intervenções antes da ordem do dia da sessão plenária. Ho Ion Sang e Ella Lei apontaram que existem já dois programas de fixação de residência sob a alçada do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), questionando a validade e necessidade de um terceiro. Ademais, recordam que estes dois regimes foram alvo recentemente de um relatório do Comissariado Contra a Corrupção que pôs a descoberto ilegalidades alegadamente cometidas por este organismo.

Ainda que Ho Ion Sang tenha frisado a importância de “elevar a competitividade de Macau” através do estudo de um meio para a importação e manutenção de talentos, o deputado não deixou de frisar que o IPIM “falhou nos seus trabalhos de apreciação e verificação”. “Como o Governo ainda não divulgou mais detalhes sobre este novo tipo de imigração a sociedade pode apenas especular e é natural que esteja preocupada com a possível falta de imparcialidade e de transparência”, declarou, acrescentando que existem muitas opiniões no seio da sociedade a apontar para as semelhanças entre este novo modelo e os dois já existentes. “Quais são as diferenças entre o Plano de Captação de Talentos e Pessoal de Excelência nas Áreas Científicas e a política de imigração por investimentos relevantes, nomeadamente se há alguma complementaridade ou sobreposição entre estes dois tipos de imigração”, questiona.

Para Ho Ion Sang, o aspecto mais importante tanto da política de imigração como do plano de captação de talentos é que ambos tenham em conta a oferta e a procura do mercado local. Assim, o deputado, com ligações aos Kaifong, defende que o Governo conduza uma avaliação do número de empregados locais de todos os sectores, de finalistas em todos os níveis de ensino e quais os talentos necessários ao desenvolvimento de Macau. “Só assim é que se consegue importar talentos de forma correcta e garantir que estes contribuam para o desenvolvimento de Macau”, frisou.

No que diz respeito ao regime de fixação de residência, Ella Lei argumenta que, se for lançado um novo mecanismo sem o aperfeiçoamento daquele que já existe, “não só não será possível resolver objectivamente o problema, como ainda facilmente se deixa de ter controlo sobre as políticas e a avaliação e autorização dos pedidos”. “Nesta fase, o Governo deve concentrar forças em aperfeiçoar, quanto antes, os regimes de imigração por investimento relevante e por trabalho especializado e deve definir claramente o âmbito dos investimentos relevantes e dos técnicos especializados para substituir o actual enquadramento que dá para abranger tudo”, defendeu a deputada, da ala dos Operários.

Comparando o regime de importação de talentos da RAEM com o de Hong Kong, Ella Lei considera que, em Macau, “dá-se pouca importância à formação de quadros qualificados e à promoção do seu desenvolvimento”. “É pena que o regime seja também alvo de críticas da sociedade por ser pouco rigoroso. Há ainda falta de critérios claros no mecanismo de importação de mão-de-obra especializada, deficiências na transmissão de conhecimentos e experiências para os trabalhadores locais e até abuso das quotas de trabalhadores”, critica.