IFFAM: Tracy Choi, de Macau, foi a grande vencedora dos Project Market Awards

Na 3.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Macau (IFFAM), o projecto local “Lost Paradise”, da realizadora Tracy Choi, foi o grande vencedor dos Project Market Awards, que distingue os melhores projectos a serem apresentados às produtoras e distribuidoras internacionais. Também na categoria Macao Spirit, o vencedor foi um projecto local.

André Vinagre

O prémio de melhor projecto dos Project Market Awards foi conquistado pela realizadora de Macau Tracy Choi, com “Lost Paradise”, que vai agora receber mais de 120 mil patacas. Depois da entrega do prémio, a cineasta mostrou-se surpreendida com a distinção e garantiu que vai agora começar a trabalhar no filme. Também Helena de Senna Fernandes, presidente da comissão organizadora do festival, disse ser “uma grande alegria” ver dois projectos de Macau vencer nesta secção.

A secção Project Market tem como objectivo premiar os melhores projectos para serem apresentados às produtoras e distribuidoras a nível internacional. Em concurso estavam 14 projectos de todo o mundo. Além de Macau, concorreram projectos espanhóis, argentinos, canadianos e norte-americanos, por exemplo. A vencedora do melhor prémio foi Tracy Choi, de Macau, recebendo 15 mil dólares norte-americanos, ou seja, 120.680 patacas. “Foi muito inesperado. Sim, vamos começar a trabalhar no guião, agora já temos o dinheiro, vamos fazer o primeiro pagamento ao argumentista. Estamos muito felizes”, confessou a realizadora de Macau.

O projecto de filme em causa “Lost Paradise” tem como tema o abuso sexual: “O filme é sobre abuso sexual e acho que é importante porque o que queríamos tratar não era sobre quem cometia os crimes, era mais sobre as vítimas, como é que as vítimas sobrevivem e o que é que acontece às vítimas após o crime”. “Para nós é um tema muito importante pôr nas notícias, toda a gente se foca em que cometeu o crime e com as vítimas não há tanta preocupação, por isso queríamos mesmo fazer”, completou.

Na categoria de melhor co-produção, o projecto premiado com 10 mil dólares norte-americanos, cerca de 80.452 patacas, foi “Ajooma”, de He Shuming, numa co-produção entre a Coreia do Sul e Singapura. Para o prémio de criatividade, que distingue o projecto com maior originalidade, o projecto vencedor foi “Dogman”, da realizadora argentina Tamae Garateguy, recebendo também 10 mil dólares norte-americanos. Macau teve outro projecto vencedor: “Wonderland”, do realizador local Chao Koi Wang, na categoria Espírito de Macau, que distingue os projectos que melhor retratam o território.

“Honestamente é uma grande alegria. O júri é que decidiu, mas da nossa parte temos todo o gosto em ter os nossos projectos premiados, mas claro que não interferimos. O júri é que, com a sua óptica profissional, decide”, disse Maria Helena de Senna Fernandes, presidente da comissão organizadora do IFFAM após a entrega dos prémios. “Realmente, ter ambos os projectos premiados é uma grande alegria”, acrescentou.

“O facto de a Tracy vencer o grande prémio não era uma coisa de que nós estávamos à espera quando iniciámos este Project Market. São 14 projectos com muita qualidade, mais qualidade do que nos anos anteriores. Nós queremos incentivar mais projectos de Macau a competir porque só assim é que eles podem ganhar experiência internacional”, concluiu Helena de Senna Fernandes.

O júri destes prémios era composto pelo realizador Evan Louis Katz, pelo produtor Philip lee e pela especialista na área de formação em cinema Jane Williams.