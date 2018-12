“Diamantino”: o filme que usa o humor e a ambiguidade para desfazer preconceitos

Gabriel Abrantes é realizador, em dupla com Daniel Schmidt, do filme “Diamantino”, que fez a sua estreia em Macau a 8 de Dezembro, no IFFAM, e que tem já lançamento comercial previsto em diversos países, incluindo na China. O cineasta e artista plástico Gabriel Abrantes, cujos filmes são mostrados, também, em museus e bienais de arte, falou ao PONTO FINAL sobre a sua primeira longa-metragem, apresentando-se como um realizador de filmes pró-liberdade que são odes à ambiguidade e à necessidade de a usar para desfazer preconceitos e estereótipos.

Cláudia Aranda

Claudia.aranda.pontofinal@gmail.com

Gabriel Abrantes descreve “Diamantino” como “um filme leve, brincalhão, paródico, que usa a brincadeira para falar de assuntos sérios contemporâneos”. O personagem central é Diamantino, um futebolista super-estrela, que toda a gente reconhece, mas que não é o Cristiano Ronaldo. Realizado em conjunto com o norte-americano Daniel Schmidt e protagonizado por Carloto Cotta, “Diamantino” fez a sua estreia em Macau, a 8 de Dezembro, na 3ª edição do Festival Internacional de Cinema e Cerimónia de Entrega de Prémios – Macau (IFFAM). Depois da estreia mundial, em Maio, na 71ª edição do Festival de Cannes, onde venceu o Grande Prémio da Semana da Crítica, e do circuito pelos festivais, o filme já tem lançamento comercial previsto em diversos países, inclusive na China. Em Portugal é lançado nas salas de cinema em Abril, depois da ante-estreia no festival Queer Lisboa, em Setembro. “Diamantino” é a primeira longa-metragem de Gabriel Abrantes, que produziu mais de 20 curtas, uma média de duas por ano, desde 2006, algumas realizadas em colaboração com outros cineastas e que já foram distinguidas com galardões, como o prémio EFA na Berlinale e o EDP Young Artist Award. Gabriel Abrantes soma várias parcerias com Daniel Schmidt, entre elas “A History of Mutual Respect”, que recebeu em Locarno o Leopardo de Ouro para a melhor curta-metragem, em 2010. O realizador e artista plástico nasceu na Carolina do Norte, Estados Unidos, em 1984, estudou em Nova Iorque e Paris, vive e trabalha em Lisboa, tem obras que já foram exibidas em galerias e museus em Londres, Paris, Boston, Berlim e Porto. Participou, entre outras, na 32ª Bienal de São Paulo, no Brasil.

– “Diamantino” foi escrito e realizado pelo Gabriel Abrantes e Daniel Schmidt, como é que é trabalhar a quatro mãos?

Este filme tem sido uma viagem mais complexa, porque é um filme muito mais ambicioso e maior. Os outros eram filmes feitos de modo mais artesanal, entre amigos. Este já é feito com uma equipa grande, por isso a escala mudou muito. Em termo de funções, dividimos organicamente o processo. Na parte da montagem, decidimos fazer parte da montagem nós próprios, só na parte final é que entra um montador. É como se fosse uma troca, um jogo. O argumento começámos a escrever em 2010, e depois foram uns seis, sete anos em que o filme esteve em fase de financiamento até conseguirmos ir para rodagem, ou seja, iniciar a produção. Muitas vezes, e o que é bom da colaboração, é que nestes processos criativos longos há muitas partes em que se perde o fôlego, há um esgotamento criativo, já não tens ideias, e passas a bola para a outra pessoa e estamos ali num pingue-pongue de ideias.

– O que é que vos levou a este produto final, quais as vossas referências?

Este filme atravessa imensos géneros, tem referências a ficção científica, a filmes de espias e detectives, cinema ‘art house’, como filmes de David Lynch, e depois, também, à cultura televisiva cómica. Mas o coração do filme vem da comédia romântica, a história central é o amor que cresce entre uma miúda, que é uma espia, e um futebolista. Um amigo nosso deu-nos o livro de Stanley Cavell, que escreveu “Pursuits of Happiness”, que fala das comédias românticas dos anos 40, os grandes clássicos a preto-e-branco de Hollywood. Ele diz que a comédia romântica é um dos géneros de Hollywood mais formatados, porque segue uma série de regras e convenções. Mas, ao mesmo tempo, estas comédias românticas eram muito inovadoras, ironicamente, porque o lugar das mulheres nos pares românticos era muito mais emancipado do que era a realidade nos anos 40 nos Estados Unidos. A mulher é mais extrovertida, confiante e dominante socialmente, o que contradizia todos os estereótipos que eram oferecidos das mulheres dos anos 1940, e eu e o Daniel adoramos essa ideia da comédia romântica tão convencional, mas que conseguia ser, ao mesmo tempo, uma coisa politicamente à frente ou radical. Então, decidimos que queríamos fazer uma comédia romântica, pegar no género o mais ligeiro possível, mas para tratar de alguns assuntos políticos contemporâneos um bocado da mesma forma.

– Como por exemplo?

A adopção é uma questão central no filme, é um futebolista que adopta um órfão refugiado, e assim temos a crise de refugiados, a questão do ‘star system’ e como há hoje uma confluência entre ‘star system’ e activismo político. O Trump é uma estrela de televisão e depois acaba por ser o presidente dos Estados Unidos, depois temos a Kim Kardashian e o Kanye West na Casa Branca com o Trump e, do mesmo modo, pegámos num futebolista internacionalmente conhecido que decide adoptar um refugiado porque sente essa vontade de se exprimir politicamente e fazer essa caridade. O nosso filme brinca um bocado com isso, tentamos fazer uma paródia, brincar com as adopções da Angelina Jolie, da Madonna ou da Mia Farrow, que algumas vezes pareciam mais feitas por uma equipa de marketing do que por um sentimento sincero. Também brinca um bocado com a extrema direita, e como esta está a ter mais e mais presença, tanto nos Estados Unidos como na Europa, em partidos neofascistas , mas, também, num populismo mais generalizado, e fazemos essa ligação ao futebol, que exterioriza um grande sentimento nacionalista e quase xenófobo. Também há a questão de género e sexualidade. Em todos os filmes que faço com o Daniel esses conteúdos são centrais nas nossas histórias. Neste filme, também queríamos fazer uma comédia romântica, que não fosse heteronormativa ou que seguisse as regras e convenções que a maior parte das comédias românticas seguem. Mas isto tudo num filme que faz um enorme esforço para ser um filme leve, brincalhão, paródico, que está a falar de assuntos sério, mas é pela brincadeira que queremos falar deles.

– O futebolista é o Cristiano Ronaldo?

Não, o Diamantino é muito diferente. Nós decidimos brincar com a estética, o cabelo, as sobrancelhas, a depilação, o culto do corpo. Mas o Diamantino em termos desportivos também tem referências ao Mike Tyson, ao Zidane, quando deu a cabeçada ao Materazzi e perdeu a Copa, a Lance Armstrong, o ciclista que foi banido por fazer doping. O Diamantino é uma mistura de referências, de ícones do desporto, mas também tem outras coisas, o Diamantino é um personagem muito infantil, muito ‘naïve’, que inspira muito dó e muito carinho, que não sei se estes desportistas, mesmo o Cristiano inspiram, porque estes têm uma ‘persona’ pública muito confiante e masculina. O Diamantino é quase um criança, e para isso nós inspirámo-nos em personagens como a do filme ‘Forrest Gump’.

– Qual é o percurso que o filme vai fazer a partir daqui?

O filme já esteve em Cannes, em Toronto, no New York Film Festival, já esteve nos melhores festivais do mundo. O prémio em Cannes teve muita influência para tornar isso possível, e depois tem uns vendedores internacionais, franceses, eles conseguiram já vender para mais de 10 países, o filme vai ter estreia comercial nos cinemas em Portugal, Itália, Suíça, Alemanha, Áustria, França, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, Canadá, China e Japão. O filme vai entrar no circuito comercial, o que não acontece muito com o cinema de autor que, normalmente, fica limitado ao mercado nacional ou europeu, por isso, estamos muito felizes, porque há o circuito de festivais que é um circuito incrível, mas ao mesmo tempo há um enorme desejo de pôr o filme em salas para um público que não vai a festivais.

– Como é que vês o cinema português? Achas que te integras no produto nacional?

Não sei, o filme “Diamantino” fala muito sobre essa questão, do nacionalismo, e se é necessário e relevante, e critica, ataca um bocado essa necessidade de ainda hoje em dia nos apoiarmos em noções de nós próprios como uma nação. O que não é muito correcto no mundo globalizado, pelo menos na minha ideia, também tem a ver um bocado como eu cresci, estive nos Estados Unidos, depois vim para Portugal, depois fui para Bélgica, depois para os Estados Unidos, e em todos os países eu sou considerado migrante. Em Portugal sou um imigrante que cresceu nos Estados Unidos, nos Estados Unidos sou considerado um imigrante de família portuguesa. Daí que isso de ser um realizador americano ou português, eu não sou nem um, nem outro, estou entre os dois. Agora que há uma tradição fenomenal de cinema muito experimental e inovador em Portugal, isso é verdade, e isso foi feito pelo João César Monteiro, Miguel Gomes, Pedro Costa, João Pedro Rodrigues. E, agora, a nova geração é um cinema que se tem afirmado e tem tido imenso sucesso em festivais, porque é um cinema super inovador. Fico feliz por ser incluído no grupo destes realizadores, mas, não sei, muitas vezes sinto que quando estou nos Estados Unidos chamam filme americano, em Portugal chamam português, isto é feito pela imprensa para vender o filme de uma maneira ou de outra, mas eu ou o Daniel não temos interesse que o filme tenha esses rótulos.

– Qual é o fio condutor que te fez filmar mais de 20 curtas-metragens?

Na superfície são muito diferentes, especialmente porque trabalhei com muitos colaboradores diferentes. Mas a atitude que sempre quis ter é não ter um estilo, que a minha marca seria um discurso, e um discurso vai sendo construído, com ideias. Na maior parte dos meus filmes, a mensagem que passa, ou tenta provocar, é a aceitação por parte de um espectador da ambiguidade, seja ambiguidade sexual, cultural, nacional, são filmes que são pró-ambiguidade. Muitas vezes, estes filmes pegam em estereótipos, em personagens conhecidos e tentam mostrá-los de maneira totalmente inversa, ou distorcer para numa leitura convencional não ser possível. Um bocado como as comédias romântica dos anos 1940 de Hollywood, que são objectos no final muito ambíguos e muito interessantes, por causa disso, são formas hiper-convencionais, mas com uma proposta de personagens de mulheres completamente emancipadas numa época conservadora e opressora das mulheres nos Estados Unidos, acho que é isso, são filmes que são quase odes à ambiguidade e à necessidade de ambiguidade para desfazer preconceitos e estereótipos e formas um bocado fechadas de pensar e de viver. São filmes pró-liberdade.

– Também és artista plástico, como é que te expressas nessa vertente?

– Todas as curtas eu mostro em museus, a última “Os Humores Artificiais”, foi feita para a Bienal de São Paulo, em 2016, e depois foi para o festival de Berlim, chegou a ganhar um prémio em Berlim, portanto são filmes que estão na fronteira ambígua entre a arte contemporânea e cinema. E o “Diamantino” também tem algum interesse no mundo das artes plásticas, a Tate Modern está a pensar mostrar o filme lá. Tenho uma relação um bocado fluída entre estes dois mundos.