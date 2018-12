Deputados preocupados com preço das casas de alojamento temporário

O Regime Jurídico de Habitação para Alojamento Temporário e de Habitação para Troca no Âmbito da Renovação Urbana, ontem aprovado por unanimidade na generalidade, levantou questões aos deputados relacionadas com os preços a praticar. Sónia Chan apenas garantiu que estes não serão superiores aos do mercado privado.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

Os preços das fracçōes para alojamento temporário e de habitação para troca que serão construídas ao abrigo da renovação urbana foram a principal preocupação dos deputados durante o debate na generalidade do respectivo regime jurídico, ontem aprovado por unanimidade. Isto porque o diploma prevê que os preços das rendas ou da venda das unidades habitacionais devem ter por referência aqueles praticados pelo mercado privado na mesma zona onde estão inseridos. A secretária para a Administração e Justiça distinguiu este regime da habitação pública, frisando que a construção de alojamento temporário e de habitação para troca é mais uma opção dada a quem ficar desalojado na sequência da renovação urbana.

O plano de alojamento temporário, explicou Sónia Chan, prevê a atribuição de um subsídio pecuniário aos proprietários afectados pela reconstrução de edifícios. Já a construção de alojamento temporário e de habitação para troca visa funcionar como mais uma opção para os donos de fracçōes que tenham sido demolidas quando estes arrendarem ou comprarem uma unidade habitacional. Durante o período de espera, os proprietários podem candidatar-se a uma habitação temporária e, no caso de ser impossível regressar ao local de origem, é facultada a possibilidade de candidatura a uma habitação para troca, sendo que os valores das rendas e da venda destas unidades terão por referência os preços praticados no mercado privado naquela zona. Este regime deixa de fora as pessoas colectivas e os proprietários de uma fracção de que não seja destinada a fins habitacionais, mas inclui os promitentes-compradores de fracçōes habitacionais em construção afectados pela declaração de caducidade do terreno.

Agnes Lam foi uma das deputadas que alertou para a possibilidade dos desalojados não terem capacidade de suportar os preços do mercado privado, pedindo ao Governo para “ponderar o preço da renda que deve ser adequado tendo em conta a capacidade financeira dos arrendatários”. “O preço para compra e renda não deve ser definido tendo em conta os preços do mercado”, defendeu. Notando os atrasos que geralmente ocorrem nas obras públicas, a deputada sugeriu ainda que, àqueles que inicialmente optem por arrendar uma casa, lhes seja posteriormente dada a possibilidade de a adquirir. Sulu Sou, por sua vez, apresentou os exemplos hipotéticos de um residente que more na zona do Iao Hon e que fique obrigado a suportar uma renda de uma área mais cara e dos idosos que moram nas lojas de zonas antigas e que ficam assim excluídos deste regime. Já Au Kam San questionou a necessidade de se construir mais habitações privadas tendo em conta a oferta que existe no mercado privado, uma vez que os preços praticados serão semelhantes.

Zheng Anting, um dos deputados que mais tem pedido a revisão da lei de terras no hemiciclo, recordou que todos os processos de caducidade da concessão de terrenos vão ser revistos pelo Comissariado Contra a Corrupção. “Ainda não sabemos se o motivo de atraso é ou não imputável ao concessionário e estes casos estão ainda em análise. Se a culpa for do concessionário o Governo deve mesmo reaver o terreno, mas se a culpa não for da concessionária o Governo deve devolver o terreno à concessionária”, afirmou o legislador. Até agora, apenas se sabe que as fracçōes ao abrigo do Regime Jurídico de Habitação para Alojamento Temporário e de Habitação para Troca no Âmbito da Renovação Urbana vão ser construídas no local onde estava a ser desenvolvido o empreendimento do Pearl Horizon. Estes promitentes-compradores vão poder adquirir uma destas fracçōes e, nestes casos, a referência será o preço constante nos contratos de promessa de compra e venda.

Em resposta aos deputados, Sónia Chan não admitiu rever a norma de definição dos preços, afirmando apenas que estes “não podem ser superiores aos que estão a ser praticados naquela zona no mercado privado”. “Eles vão obter uma compensação económica e, para evitar uma dupla compensação, vamos conceder um benefício a essas pessoas mas não se trata de um benefício muito significativo. Com o valor da compensação pode continuar a arrendar uma casa na zona onde vivia”, explicou a secretária para a Administração e Justiça.