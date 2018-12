Democratas criticam “mecanismo irrazoável” da Lei Eleitoral do Chefe do Executivo

As alterações à Lei Eleitoral do Chefe do Executivo e ao regime do Corpo de Polícia de Segurança Pública foram ontem aprovadas na especialidade pelos deputados. A ala pró-democracia do hemiciclo deixou críticas ao “mecanismo irrazoável” e ao “defeito do nosso regime” com o Chefe do Executivo a nomear aqueles que o elegem.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

Os deputados à Assembleia Legislativa (AL) aprovaram ontem na especialidade as alterações à Lei Eleitoral do Chefe do Executivo com os votos contra dos três pró-democratas do hemiciclo em todos os artigos. Ng Kuok Cheong e Au Kam San criticaram o “mecanismo irrazoável” que permite ao líder do Governo nomear aqueles que o vão eleger, enquanto Sulu Sou argumentou que a inexistência do sufrágio universal é um “defeito do nosso regime”. Ontem foi também aprovada na especialidade a revisão ao regime do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP), com Agnes Lam e Ma Chi Seng a pedirem mais regalias para os agentes da autoridade.

Na prática, as alterações à Lei Eleitoral do Chefe do Executivo tiveram apenas como objectivo dar resposta à norma da Lei Básica que consagra o órgão municipal sem poder político, atribuindo dois lugares na comissão eleitoral aos membros do IAM. Contudo, a proposta não passou sem críticas da ala pró-democracia. “Os membros do IAM não podem ser eleitos pelos cidadãos e isto é lamentável. Estamos a alterar a lei eleitoral mas o Chefe do Executivo pode escolher os membros da comissão eleitoral, e isto trata-se de um mecanismo irrazoável”, afirmaram Ng Kuok Cheong e Au Kam San – que há anos batalham pela eleição por sufrágio universal do Chefe do Executivo – na sua declaração de voto.

Sulu Sou, ainda que tenha afirmado que o diploma aprovado “se trata de uma simples alteração à lei eleitoral”, não deixou de criticar a “falta de democracia” por ainda se estar a discutir o modo de eleição do Chefe do Executivo de entre centenas de membros. “Trata-se de um defeito do nosso regime. Não tem a ver com o número de membros que fazem parte da comissão eleitoral mas sim com a sua composição. Foram afastados 90% dos eleitores e acho mal quando é uma minoria a decidir a forma de eleger o Chefe do Executivo”, afirmou o pró-democrata.

QUESTIONADO “PODER DISCRICIONÁRIO BASTANTE ENORME” DO CPSP

Também a revisão do regime do CPSP foi aprovada na generalidade com Sulu Sou a alertar para o “poder discricionário bastante enorme” atribuído aos agentes. O deputado questionou ainda a atribuição do poder constante de autoridade pública aos polícias, defendendo que “só no exercício das funções é que deve ter poder de autoridade pública”. Na sua resposta, o secretário para a Segurança explicou que “o pressuposto é que existe a possibilidade de ilícito e o CPSP tem o dever e a competência de exercer os respectivos trabalhos”. “Mesmo quando está de folga tem o dever de actuar e tem o poder de autoridade pública”, acrescentou Wong Sio Chak.

Agnes Lam mostrou-se preocupada com a falta de descanso dos trabalhadores da linha da frente durante catástrofes, apontando como exemplos os tufões Hato e Mangkhut e pedindo uma “norma expressa” para o tratamento destes casos. Ma Chi Seng, por sua vez, defendeu um aumento das regalias e da protecção dos agentes do CPSP, “tendo em conta as transformações da sociedade”. “Espero que possa ser melhorada a estrutura, organização e funcionamento do CPSP”, afirmou o deputado, nomeado pelo Chefe do Executivo.