Conselho para o Desenvolvimento Económico pede importação de trabalhadores do sector do jogo

Os membros do Conselho para o Desenvolvimento Económico pediram ao secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, que tenha mais atenção aos sectores que sofrem com a falta de recursos humanos. Em particular, os membros instaram o Governo a contratar croupiers no estrangeiro. “Esperamos que o Governo possa melhor definir as políticas relativamente aos recursos humanos”, disse Vong Kok Seng no fim da reunião.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Durante a reunião plenária do Conselho para o Desenvolvimento Económico de Macau, que se realizou ontem, os membros do conselho pediram ao secretário Lionel Leong, que esteve presente na reunião, que facilitasse a contratação de trabalhadores do sector do jogo ao estrangeiro, adiantou o chefe da secção para o estudo das políticas de recursos humanos, Vong Kok Seng. “Esperamos que o Governo possa melhor definir as políticas relativamente aos recursos humanos, que devem ser a longo prazo e que devem atender melhor às necessidades de desenvolvimento de Macau”, disse aos jornalistas no final da reunião.

“Na reunião houve membros que falaram sobre o tema da importação de trabalhadores, como, por exemplo, de croupiers. O sector do jogo tem de pensar nessas situações”, referiu o responsável, questionando: “Agora, que há mais procura de croupiers, será que o Governo vai ponderar a importação de trabalhadores do sector de jogo?”. Pergunta à qual Lionel Leong não respondeu, disse Vong Kok Seng. Recorde-se que, em Macau, a profissão de croupier está reservada a residentes.

Um dos argumentos para a importação de croupiers tem a ver também com a antevisão de possíveis crises no sector. Se a indústria do jogo entrar em declínio e se houver necessidade de despedir funcionários, os primeiros a serem dispensados serão os trabalhadores estrangeiros, explicou Vong Kok Seng. “Foi feito saber que há uma grande procura de croupiers e alguns membros disseram que a procura de croupiers vai aumentar cada vez mais. De tal forma que o mercado interno terá dificuldade em satisfazer, por isso seria boa ideia definir uma percentagem de croupiers que fossem importados para que a procura não fosse tão alta e para que, quando o mercado do sector do jogo não fosse tão positivo, esta percentagem de croupiers importados fosse a primeira a ser dispensada”, explicou.

O responsável pelo sector dos recursos humanos deu ainda outros exemplos de sectores em que há escassez de funcionários, como é o caso de quadros bilingues, medicina tradicional chinesa, motoristas profissionais, trabalhadores da construção civil e funcionários do sector das convenções e exposições, por exemplo.

Nesta reunião do Conselho para o Desenvolvimento Económico, os membros pediram também ao Governo que aposte na formação dos quadros: “Esperamos que possam criar condições para que os empresários e os patrões possam melhor incentivar os trabalhadores a participar em formações e assim criar trabalhadores qualificados”. Outro dos pontos discutidos foi o apoio aos jovens. Os membros pediram mais oportunidades para os jovens, para que possam obter experiência na sua área depois de terminarem os estudos.