Comissão conclui discussão dos aumentos das pensões de aposentação e sobrevivência

Terminou a discussão da proposta de lei da “actualização dos índices mínimos das pensões de aposentação e de sobrevivência”. O parecer da discussão na especialidade foi assinado ontem pelos deputados da 1.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL) e o diploma está pronto para a votação global.

A proposta prevê que, 25 anos depois da entrada em vigor do decreto dos índices mínimos das pensões de sobrevivência e aposentação, os índices sejam agora actualizados. O índice mínimo para a pensão de aposentação passa para o 90, o que corresponde a um montante de 7.650 patacas, e o índice da pensão de sobrevivência sobe para os 60 pontos, para as 5.100 patacas. Segundo a lei vigente, o índice mínimo de pensão de aposentação é de 70 pontos, ou seja, 5.950 patacas. Este índice mínimo abrangia nove pessoas e, agora, esta proposta de lei prevê que que o índice mínimo passe dos 70 para os 90, o que corresponde a um aumento para as 7.650 patacas, beneficiando 24 pessoas, referiu o presidente da comissão. Quanto à pensão de sobrevivência, o novo diploma prevê a actualização do índice mínimo para o 60, o que corresponde a 5.100 patacas. Na lei em vigor, o índice mínimo é de 35, o que se traduz em 2.975 patacas, o regime em vigor beneficia seis pessoas e com o novo irão beneficiar 44.

“A comissão entende que é necessário actualizar estes índices e alertámos o Governo para prestar atenção a isto, já que só 25 anos depois é que estes índices foram actualizados. A comissão solicitou ao Governo que faça as actualizações de forma atempada”, disse Ho Ion Sang, presidente desta comissão, numa das reuniões anteriores. Ho Ion Sang disse ainda esperar que a lei possa estar concluída em Dezembro para entrar em vigor a 1 de Janeiro de 2019. Esta proposta de lei foi apresentada e votada na generalidade pela AL a 16 de Outubro deste ano.

A.V.