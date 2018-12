Chumbado pedido de audição sobre metro ligeiro

Os deputados à Assembleia Legislativa (AL) chumbaram ontem um pedido de audição sobre o metro ligeiro, apresentado por Ng Kuok Cheong e Au Kam San que apenas obtiveram o apoio de Sulu Sou e Agnes Lam. Na sua nota justificativa, os pró-democratas pediam esclarecimentos ao Chefe do Executivo e aos antigos e actuais secretários para os Transportes e Obras Públicas, directores dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes e coordenadores do Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes. A proposta acabou por ser chumbada por a maioria dos deputados não concordar com este método de fiscalização para o metro ligeiro.

“Estamos a preparar-nos para três debates sobre o metro ligeiro, os meus colegas têm vindo a colocar questões através de comissões, discussões no plenário, intervenções, interpelações e o Comissariado Contra a Corrupção e o Comissariado da Auditoria já emitiram relatórios. Neste curto espaço de tempo não acho necessário haver uma audição”, considerou Ma Chi Seng, deputado nomeado pelo Chefe do Executivo. Song Pek Kei e Ella Lei, ambas eleitas por sufrágio universal, entenderam que o tema do metro ligeiro deve ser alvo de fiscalização numa comissão de acompanhamento, enquanto Leong Sun Iok, também eleito pela via directa, defendeu que este assunto deve ser entregue aos órgãos de investigação.

No seu pedido de audição, Ng Kuok Cheong e Au Kam San pediam esclarecimentos quanto “às razões principais e lições que os governantes retiraram ao longo de todo o processo, desde a decisão, em 2007, de investir, inicialmente, 4,2 mil milhões, até às constantes derrapagens orçamentais graves, atrasos, alterações e suspensões do planeamento”. Os pró-democratas questionavam ainda se o metro ligeiro não se vai transformar “num desperdício constante de subsídios” atendendo às previsões que apontam para despesas anuais na ordem dos 900 milhões de patacas por ano. C.V.N.