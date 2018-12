Bairros comunitários devem “melhorar vários aspectos” para receber mais turistas

“Os bairros [comunitários] têm de melhorar vários aspectos para que possam atrair mais turistas”, defendeu ontem Chui Sai Peng, chefe da secção para o estudo das políticas do desenvolvimento da economia dos bairros comunitários durante a reunião plenária do Conselho para o Desenvolvimento Económico de Macau.

No fim da reunião, que serviu para fazer o balanço dos trabalhos realizados durante 2018, Chui Sai Peng adiantou que a sua secção tem três “projectos prioritários”: a Praça de Ponte e Horta, a Rua dos Ervanários e o Iao Hon. “Os turistas têm dificuldade em ter acesso a estes bairros comunitários”, referiu o também deputado à Assembleia Legislativa. “Vamos melhorar as medidas que estão relacionadas com o transporte e com o abastecimento de energia. Já apresentámos algumas sugestões aos serviços competentes para conseguir atrair melhor os cidadãos e turistas para os bairros comunitários”, acrescentou o chefe da secção.

“Já apresentámos algumas sugestões aos serviços competentes para conseguir atrair mais cidadãos e turistas para os bairros comunitários. Esperamos que no próximo ano possamos continuar a dar boas sugestões ao Governo e, assim, aplicar estas novas medidas em outros bairros comunitários”, explicou o responsável, que avançou que será criado um grupo interdepartamental de vários serviços públicos com vista a “reforçar o desenvolvimento da economia dos bairros comunitários”.

Para já, uma das medidas para levar mais turistas a esses três pontos teve o apoio das concessionárias de jogo, que disponibilizaram transporte para levar os visitantes aos bairros comunitários. “Estas viaturas levam os turistas até à Rua dos Ervanários ou até à Ponte e Horta. Estamos a melhorar as medidas que têm a ver com os transportes”, garantiu. “Já conseguimos ver resultados formidáveis”, concluiu.

