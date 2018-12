Alterações ao estatuto dos trabalhadores da função pública prontas para votação na especialidade

Os deputados da 3.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa terminaram ontem a discussão sobre a alteração aos estatutos dos trabalhadores da administração pública e o diploma está pronto para a votação global. Na última reunião da comissão, ficou definido que os trabalhadores de prevenção podem ausentar-se de Macau.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

A proposta de lei da “Alteração ao Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública”, aprovada na generalidade por unanimidade na Assembleia Legislativa (AL) a 16 de Janeiro deste ano, terminou ontem de ser discutida na especialidade pela 3.ª comissão Permanente da AL e está pronta para ser votada no plenário. O parecer com as alterações solicitadas pelos deputados e aprovadas pelo Executivo foi apresentado ontem. Na última reunião da comissão liderada por Vong Hin Fai ficou definido que os trabalhadores da função pública que fiquem de prevenção poderão ausentar-se do território, escreve a Rádio Macau.

Uma das alterações ao documento prende-se com o novo regime de disponibilidade em que os serviços ficam autorizados a organizar listas de funcionários que podem ser chamados depois do horário normal. Nos dias de descanso em que estão de prevenção no seu serviço, os trabalhadores vão poder ausentar-se de Macau, continuando a ter um tempo limite para voltar ao trabalho assim que convocados.

Os trabalhadores que estejam disponíveis para ser chamados depois do horário de trabalho terão direito a um subsídio de 42,5 patacas por dia. Este valor mereceu críticas de alguns membros da comissão por ser “demasiado baixo”, ainda que o Governo defenda que é “adequado”, disse Vong Hin Fai, citado pela Rádio Macau.

Relativamente ao acréscimo de remuneração pela prestação de trabalho extraordinário, o Governo vai passar a calcular o valor cumulativo do tempo de trabalho extraordinário prestado no mesmo dia de trabalho, desde que o tempo de trabalho prestado não seja inferior a meia hora. A comissão diz que este “método de contabilização do tempo de trabalho extraordinário agora proposto é razoável e adequado à realidade”.

No parecer disponibilizado lê-se que a comissão, durante as sessões de discussão, pediu ao Governo que considerasse aumentar para 98 os dias de licença de maternidade, mas o Executivo manteve os 90 dias. Ainda assim, em caso de aborto espontâneo, eugénico ou terapêutico, as trabalhadoras passam a ter um período de faltas que vai de sete a 60 dias, dependendo da avaliação do médico. Neste caso, a comissão pedia um período de 90 dias. Em caso de morte de nado-vivo ou parto de nado-morto, o Governo propõe um período de faltas de 90 dias, semelhante ao parto normal.