Tutela dos Assuntos Sociais e Cultura com orçamento de 35 mil milhões

A tutela dos Assuntos Sociais e Cultura vai ter um orçamento de 35 mil milhões de patacas no próximo ano, revelou Alexis Tam, assegurando que este montante foi já aprovado pelo Chefe do Executivo. De acordo com um comunicado do gabinete do secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, o aumento orçamental justifica-se com a actualização dos montantes da pensão para idosos, da pensão de invalidez e de vários outros subsídios no âmbito da acção social. Só para as áreas da saúde e educação foram alocados 13 mil milhões de patacas, de forma a assegurar a escolaridade gratuita até aos 15 anos e a atribuição de recursos para a investigação científica das instituições de ensino superior.

Sobre o andamento das obras de construção do Complexo Hospitalar de Saúde das Ilhas, Alexis Tam afirmou que o projecto de concepção deste empreendimento é “muito diferente de um edifício normal devido à sua complexidade e às muitas exigências”, indica o mesmo comunicado. Assim, continuou o secretário, qualquer modificação no projecto carece da aprovação de mais de dez entidades públicas, entre eles, o Corpo de Bombeiros, a Direcção de Serviços de Protecção Ambiental, a Direcção de Serviços para os Assuntos de Tráfego, a Companhia de Electricidade de Macau e a Sociedade de Abastecimento de Água de Macau.

Contudo, apesar dos atrasos no Hospital das Ilhas, Alexis Tam disse que foram já tomadas várias medidas que, no entender do governante, “resultaram em suficientes serviços médicos prestados e de qualidade”. O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura referiu ainda que os Serviços de Saúde têm vindo a contratar, “de forma programada”, profissionais de saúde e a prolongar os horários de funcionamento do Centro Hospitalar Conde de S. Januário e dos centros de saúde. Recorde-se que, dos dois concursos para recrutamento de 35 médicos portugueses, estão para vir apenas três clínicos, depois de pelo menos nove terem desistido de vir para Macau.