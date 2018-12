“Tornei-me actor porque queria ser o James Dean, não para ver quantos seguidores tinha”

Nicolas Cage, no território a propósito do Festival Internacional de Cinema de Macau, confessou que, no início da sua carreira, foi recusado para muitos papéis, quase desistiu da carreira e até tinha um plano B: ser pescador. E deixou um conselho: “Não deixem que os outros ataquem os vossos sonhos”. Sobre as redes sociais, o actor diz querer manter-se afastado para preservar o mistério junto dos fãs.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Numa sessão de mesa-redonda, após a conferência de imprensa em que Nicolas Cage foi apresentado como embaixador do Festival Internacional de Cinema de Macau (IFFAM), o actor falou sobre redes sociais, as escolhas na sua carreira e sobre os jovens realizadores com quem tem trabalhado. Deixou ainda outros conselhos aos jovens aspirantes a cineastas ou actores.

“Eu quero manter-me na ‘golden age’ e não tão imediatamente ligados aos fãs, isso ia roubar o elemento do mistério e do sonho”, respondeu Nicolas Cage, quando questionado acerca da sua ausência das redes sociais. “Isso [as redes sociais] funciona com muitas estrelas, o Jim Carrey está no Twitter, o Axl Rose está no Twitter, e todas essas pessoas têm uma boa relação com os fãs, mas isso não é para mim”, confessa, acrescentando: “Qualquer um pode ter uma cara bonita, beber uma garrafa de tequila, fazer uma cena na passadeira vermelha e tornar-se uma estrela do dia para a noite, pode não durar, mas torna-os imediatamente famosos, mas não tem nada a ver com talento, com arte”. “Eu não julgo, mas não quero fazer parte disso. Tornei-me actor porque queria ser o James Dean – não que eu alguma vez consiga ser o James Dean, mas era a minha inspiração – não para ver quantos seguidores tinha”, concluiu.

Nesta entrevista colectiva, em que as perguntas foram previamente aprovadas pela organização, o actor voltou a dar um conselho aos jovens que tentam entrar no mundo do cinema. Depois de na conferência de imprensa ter citado Martin Sheen para dizer que o que verdadeiramente importa na indústria é se se gosta de onde se trabalha e com quem, agora deu um conselho mais pessoal: “Não deixem que os outros ataquem os vossos sonhos. Nesta indústria vamos conhecendo pessoas que dizem que não podemos ser actores ou realizadores, mas temos de continuar”. “Eu quase não consegui ter sucesso como actor e até tinha um plano B, que era ser pescador. Ia pegar num barco, ser pescador e escrever histórias. Mas o plano A acabou por resultar. Mas até lá eu fui rejeitado, rejeitado e rejeitado, ninguém queria fazer um filme comigo. Quase desisti”, confessou.

Sobre os realizadores menos conhecidos com quem tem trabalhado, como é o caso do italiano Panos Cosmatos, responsável pelo filme “Mandy”, que vai ser apresentado no IFFAM na secção Flying Daggers, Nicolas Cage diz não sentir a responsabilidade de fazer disparar a sua carreira: “Vejo estes trabalhos como uma troca. Sendo eles mais jovens e, provavelmente, tendo crescido a ver os meus filmes, talvez eles tivessem visto algo em mim que eles quisessem redescobrir, redefinir ou reinventar. É uma troca entre iguais, ajudamo-nos uns aos outros, não vejo que seja eu a ajudá-los a começar a carreira”.

Cage lembrou ainda que, para este “Mandy”, Panos Cosmatos queria que o norte-americano interpretasse o vilão e não o protagonista. “Mas eu não me via como o vilão, queria ser Red [o protagonista]. Anos mais tarde, o Panos ligou-me e disse-me que tivera um sonho em que eu era o protagonista e deu-me o papel”, contou. “Vendo o seu filme “Beyond the Black Rainbowm” sabia que estava a lidar com um realizador focado e empenhado na sua visão artística”.

Questionado acerca das produções mais pequenas que tem feito ao longo da carreira, Cage explicou: “Nas pequenas produções não há muito tempo, temos três ou quatro semanas, um orçamento limitado, e tem de estar tudo perfeito. É por isso que, quando faço uma pequena produção, quero ter uma relação próxima com o realizador, para saber o que ele quer”. “O meu trabalho, como actor, é dar ao realizador aquilo que ele imagina, tenho de compreender isso para estarmos em harmonia. Estou lá para servir o realizador e é assim que encaro o cinema independente”, respondeu Nicolas Cage.

Muitas pessoas ficaram chateadas comigo por ter ido dos dramas independentes para filmes como o ‘The Rock’ ou o ‘Con Air’. Fi-lo porque era um desafio, queria provar a mim próprio que eu conseguia fazer quando toda a gente dizia que não podia fazer. As minhas raízes são o cinema independente. Para mim, os filmes de aventura foram uma chance de brincar com um novo formato”, concluiu.