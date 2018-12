Nicolas Cage confessa-se a Macau: “Adoraria fazer um filme aqui”

O embaixador da 3.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Macau (IFFAM) disse que “adoraria” encontrar um realizador de Macau com quem pudesse filmar no território. Na conferência de imprensa que antecedeu a abertura do festival, Nicolas Cage agradeceu as oportunidades que tem tido no continente asiático e deixou rasgados elogios ao IFFAM.

André Vinagre

“Eu adoraria fazer um filme aqui, encontrar um realizador de Macau e filmar aqui”, disse Nicolas Cage durante a conferência de imprensa que aconteceu no passado sábado a propósito do início do Festival Internacional de Cinema de Macau (IFFAM). O actor norte-americano, embaixador desta 3.ª edição do festival, considerou o IFFAM um festival “de classe mundial” e ainda partilhou conselhos com os aspirantes a actores.

“Macau parece ser um bom sítio para passar a reforma, um dia”, começou por dizer o actor, destacando a arquitectura do território, bem como a mistura de elementos chineses com portugueses. “Eu adoraria fazer um filme aqui, encontrar um realizador de Macau e filmar aqui”, acabou por confessar. Para o actor que apresenta o filme “Mandy” no festival de Macau, viajar é essencial para manter o entusiasmo: “Tento estar a par daquilo que se passa na comunidade internacional. Acho que é muito importante não nos isolarmos, tentar fazer filmes em todo o mundo. Estou no mundo do cinema há 40 anos, já fiz mais de 100 filmes e faço 55 anos daqui a duas semanas, tenho de arranjar maneira de me manter interessado e de manter o entusiasmo, por isso é boa ideia viajar a aproveitar a visão e conceitos de outras pessoas”. Contudo, Nicolas Cage rejeita as comparações entre Las Vegas, onde vive, e Macau: “Acho que toda a gente em Las Vegas tem noção do quão bem-sucedido é Macau. Alguns aspectos, alguns hotéis são idênticos, mas, com a influência portuguesa e com a gastronomia chinesa, por exemplo, Macau é uma experiência única”.

Sobre o festival de Macau, Cage deixou elogios. “Esta é a minha primeira vez no IFFAM, mas já percebi que as pessoas que conheci são empenhadas, têm entusiasmo e são apaixonadas pelos filmes e pelas pessoas que fazem os filmes. O cartaz demonstra bom gosto”, disse. “O IFFAM destaca-se como um festival internacional de classe mundial”, acrescentou. Ainda sobre o cartaz, o vencedor do Óscar para melhor actor em 1996, com “Leaving Las Vegas”, mostrou-se interessado no filme “Green Book”, que abriu o festival na noite de sábado, e em “Roma”, de Alfonso Cuarón. “Ainda não vi, mas muitos amigos meus da indústria já me disseram que eram muito bons”, admitiu.

Cage é o embaixador do festival, a par do actor de Hong Kong Aaron Kwok e da actriz sul-coreana Lim Yoon A. Para o norte-americano, ser embaixador do festival não é uma pressão. “Vejo-o como uma celebração, uma excelente oportunidade para expressar o meu entusiasmo pelo cinema a nível internacional e congregar pessoas que sentem a mesma paixão e o mesmo interesse”, referiu.

Questionado sobre o valor do cinema asiático, Nicolas Cage deixou elogios à indústria: “O cinema asiático é um dos melhores da indústria, a quantidade de estilo e talento que se encontra nos filmes chineses, coreanos, japoneses, é admirável. Eu tenho sido abençoado por poder trabalhar em vários países asiáticos”. “Há uma razão pela qual eu continuo a voltar a este continente. Eu venho cá para agradecer. Eu sei que a única razão pela qual eu continuo a fazer filmes é, em grande parte, por causa do cinema chinês e dos investidores chineses, que têm apreciado o meu trabalho. Venho cá agradecer”, sublinhou. “Este é o futuro do cinema”, acrescentou.

Nicolas Cage deixou ainda um conselho para quem está na indústria, que lhe havia sido dado pelo também actor Martin Sheen: “A única coisa que importa nesta indústria é se gostas de onde estás e se gostas das pessoas com quem estás a trabalhar”. “Na altura, na minha cabeça, pensei ‘não, não é só isso que importa, o que importa é a qualidade, se o filme é bom’, mas depois de tantos anos ouço sempre as palavras dele e agora digo que ele estava absolutamente certo. É assim que escolho os meus trabalhos”, confessou.