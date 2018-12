Sulu Sou: “Alguns destes gastos não são, de todo, necessários”

Numa interpelação escrita, o deputado Sulu Sou questionou o Governo sobre os elevados aumentos orçamentais de alguns organismos públicos cuja justificação avançada foi a celebração do 20º aniversário da RAEM, no próximo ano. Alguns destes aumentos, sublinha o também vice-presidente da Associação Novo Macau, são desnecessários, pelo que pergunta ao Executivo como vai assegurar que o erário público não vai ser desperdiçado e qual será exatamente o montante destinado às comemorações das duas décadas do estabelecimento da RAEM.

“No próximo ano celebra-se o 20º aniversário da transferência de soberania de Macau. Inúmeras celebrações vão ser organizadas por departamentos governamentais e organismos públicos autónomos (incluindo os diferentes fundos) e associações. Eu acredito que estes eventos, organizados em nome da ‘celebração da transferência de soberania’, vão custar milhões ao erário público. Devo sublinhar que alguns destes gastos não são, de todo, necessários”, afirma Sulu Sou.

Na sua interpelação, o deputado detalha que o orçamento do Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos passou de 76 milhões de patacas para 176 milhões, o que corresponde a um incremento de 131,5%, justificado com “uma série de eventos para celebrar a transferência de soberania”. Já a Delegação da RAEM em Pequim viu o seu orçamento aumentado de 22 milhões para 33,9 milhões, também com a mesma justificação. Por sua vez, o Fundo do Desporto teve o seu orçamento aumentado de 837 milhões para 930 milhões e o orçamento do Instituto Cultural aumentou de 837 milhões para 1,01 mil milhões.

Assim, Sulu Sou questiona como vai o Governo assegurar que o orçamento não será desperdiçado e pergunta qual o montante global que vai ser gasto com as celebrações da transferência de soberania. “Tendo em conta experiências passadas, qualquer pedido de subsídio para um evento organizado em nome da politicamente correcta ‘celebração da transferência de soberania’ (mesmo que desnecessária) será aprovado”, atira. C.V.N.