Rosário: “Eu não apoio muito nem incentivo a resolução através da arbitragem”

O secretário para os Transportes e Obras Públicas revelou a sua preferência pelos tribunais para resolver litígios em vez de recorrer à mediação ou arbitragem. “Eu não apoio muito nem incentivo a resolução [de litígios] através da arbitragem”, afirmou Raimundo do Rosário, na passada sexta-feira, durante o debate das Linhas de Acção Governativa. A escolha, justificou-a o governante tendo em conta o facto de Macau ser “uma terra pequena” e todos se conhecerem. “Eu gosto de ir ao tribunal porque Macau é uma terra pequena e todos se conhecem”, disse.

As declarações do secretário surgem numa altura em que a Assembleia Legislativa se encontra a discutir na especialidade as alterações à Lei da Arbitragem. Com a revisão deste diploma, o Governo espera tornar este regime, cuja utilização é bastante residual, mais atractivo e estabelecer Macau como um “centro internacional de arbitragem”. De acordo com os últimos dados disponibilizados à comissão a que foi distribuído este diploma, o Centro de Arbitragem do World Trade Center recebeu apenas quatro casos desde 2006, enquanto que o Centro de Arbitragem do Conselho de Consumidores, em funcionamento há duas décadas, lidou com 610 casos.

A reduzida taxa de utilização dos centros de arbitragem é atribuída, pelos representantes do sector, a uma falta de promoção do Governo e ao consequente desconhecimento da sociedade deste meio de resolução de conflitos. Porém, ambos concordam num aspecto: o facto de Macau ser uma cidade pequena resulta também numa maior preferência pelos tribunais em detrimento da arbitragem. Isto porque, explicou já o Executivo, as pessoas receiam que o árbitro escolhido conheça uma das partes e não seja imparcial na resolução do caso. C.V.N.