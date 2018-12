Rosário confiante que contratos dos autocarros estejam resolvidos em 15 meses

O secretário para os Transportes e Obras Públicas disse estar confiante que, em 15 meses, o assunto da renegociação dos contratos com as operadoras de autocarros fique resolvido, revelando já se ter reunido com as duas empresas “duas ou três vezes”. “Tenho confiança que em 15 meses podemos chegar a consenso sobre isto”, afirmou Raimundo do Rosário, durante o debate sobre as Linhas de Acção Governativa para 2019 na Assembleia Legislativa. Os contratos, recorde-se, foram prorrogados por 15 meses, a 31 de Julho, resultando na fusão entre a Sociedade de Transportes Colectivos de Macau (TCM) e a Macau Nova Era. Agora, o Governo encontra-se a negociar com a Transmac – Transportes Urbanos de Macau e a TCM, com os 15 meses a expirarem a 31 de Outubro do próximo ano.

Com a fusão das duas empresas, “alguns motoristas saíram por motivos pessoais e outros não conseguiram atingir os objectivos de segurança”, disse Lam Hin San, director da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT). Actualmente, de acordo com o dirigente, existem em Macau 900 autocarros e 1.300 motoristas que, diariamente, transportam cerca de 710 mil passageiros. Isto resulta, acrescentou Lam Hin San, em 16 paragens onde o tempo de espera por um autocarro é mais prolongado, com uma média de três minutos e 44 segundos.

Raimundo do Rosário, por sua vez, defendeu que o planeamento do Governo para resolver o problema da gestão dos autocarros não consegue acompanhar as evoluções da sociedade nem a chegada de turistas. “Temos 650 mil cidadãos, mais visitantes e trabalhadores não-residentes e, em cada dia, isto representa um terço da nossa população. Há um aumento das necessidades de autocarros mas isto também tem a ver com o aumento de visitantes e de trabalhadores não-residentes. Estamos a fazer um planeamento só que depois de fazer um plano há sempre alterações porque o desenvolvimento é rápido e, por isso, o que fazemos não acompanha o desenvolvimento social”, justificou o secretário. C.V.N.