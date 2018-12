Plano de reordenamento do trânsito da Pérola Oriental conhecido em Janeiro

Dois dos principais pontos críticos de tráfego do território vão ser alvo de um reordenamento. O plano para a Pérola Oriental deverá ser conhecido em Janeiro enquanto que o projecto para a Praça de Ferreira do Amaral ainda terá que passar pelo Conselho Consultivo do Trânsito, mas já está a ser também desenvolvido.

A Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) prepara-se para divulgar, já no próximo mês, um plano para resolver a situação do trânsito na zona da Pérola Oriental. A informação foi avançada por Lam Hin San, director da DSAT, durante o segundo dia de perguntas e respostas sobre as Linhas de Acção Governativa (LAG) da tutela dos Transportes e Obras Públicas. Ainda na sexta-feira, o dirigente disse que está a ser discutida com uma empresa a elaboração do projecto de reordenamento da Praça de Ferreira do Amaral com vista a ajustar as carreiras de autocarros e “melhorar o ambiente”, reavivando uma ideia já com dois anos.

Desde a entrada em funcionamento da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, em finais de Outubro, o agravamento da situação do trânsito junto à Rotunda da Pérola Oriental tem sido alvo de críticas de vários quadrantes no hemiciclo. Alguns deputados chegaram inclusive a acusar o Governo de não se ter preparado para a inevitável situação decorrente da abertura da super-estrutura. Mais de um mês depois, a DSAT surge com novidades: “Em Janeiro vamos ter um plano de pormenor”, revelou Lam Hin San. “Em relação ao tráfego na zona da Pérola Oriental, existem três pontos negros e, por isso, já estamos em fase de planeamento. Na semana passada já começámos a discutir aquela matéria e, em Janeiro, vamos ter um plano de pormenor”, adiantou Lam Hin San, acrescentando que este projecto envolve a ocupação do terreno onde estava a ser construído o Pearl Horizon em “cerca de cinco metros”. De acordo com o director da DSAT, existem actualmente “três pontos negros” na Pérola Oriental, com um tráfego diário de cerca de três mil veículos. Este número, estima o dirigente, deverá aumentar para 3.700 viaturas por dia, antes de baixar para 2.500 depois da abertura da quarta ligação entre Macau e Taipa, prevista para 2020.

Outra zona crítica que vai ser alvo de um reordenamento é a Praça de Ferreira do Amaral, um dos principais terminais de autocarros da cidade, embora os detalhes não sejam ainda conhecidos. “Estamos a elaborar o projecto com a empresa. Ainda temos de consultar o Conselho Consultivo do Trânsito e outras associações para poder aproveitar ao máximo todo o espaço. Vamos ajustar carreiras de autocarros e melhorar o ambiente”, disse Lam Hin San. Sobre este plano, o documento das LAG para o próximo ano apenas refere que “será concluído o projecto de reordenamento de estação de autocarros da Praça de Ferreira do Amaral, dando-se início ao processo de adjudicação da obra”, não sendo avançada qualquer calendarização.

A intenção da DSAT em introduzir melhorias na Praça de Ferreira do Amaral não é nova e foi revelada em Novembro de 2016, numa resposta a uma interpelação de Ella Lei. Na altura, o organismo pensava em reordenar as vias daquela zona, aperfeiçoar as plataformas de espera e instalar toldos, com o objectivo de melhorar o ambiente naquela estação e controlar a ordem do local, sobretudo nas horas de ponta. Segundo informações disponibilizadas no site da DSAT, quase meia centena de carreiras de autocarros fazem actualmente escala na Praça de Ferreira do Amaral.