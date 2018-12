Lionel Leong apela à participação em estudo sobre desenvolvimento de talentos

O secretário para a Economia e Finanças apelou à participação dos cidadãos num estudo sobre o regime de introdução de talentos de alta qualidade, à margem da Marcha de Caridade para Um Milhão. De acordo com um comunicado do Gabinete de Comunicação Social, Lionel Leong disse esperar que os diversos sectores da sociedade apresentem as suas opiniões, nomeadamente sobre os requisitos e a quantidade de talentos necessários ao desenvolvimento de Macau e a forma mais oportuna, adequada e razoável de introdução dos mesmos.

Actualmente, existem dois regimes de residência temporária sob a competência do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau. Contudo, se o Governo considerar a introdução de quadros qualificados, poderá haver necessidade de criar um outro regime de residência temporária diferente daqueles que já existem, considerou o secretário para a Economia e Finanças. Recorde-se que foram estes dois regimes de autorização de residência temporária que estiveram na base de um relatório do Comissariado Contra a Corrupção e na consequente investigação pela prática de crimes funcionais do presidente, de uma vogal executiva e de um ex-dirigente do IPIM.

De acordo com o mesmo comunicado, Lionel Leong considera que podem ser definidos outros requisitos para a fixação de residência em Macau de quadros qualificados de alta qualidade da área das ciências. No entanto, o secretário frisou a importância de ter “maior cautela na determinação das normas de introdução, bem como nos padrões de aprovação e classificação”. O governante salientou ainda a necessidade de elevar a transparência dos processos e disse que foi sugerida a criação de uma comissão responsável pela classificação e apreciação das propostas.