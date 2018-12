Raimundo do Rosário anunciou que a lei do ruído vai ser revista, em específico, os artigos que regem as excepções ao diploma e os espaços públicos nele abrangidos. Por esclarecer ficou se as alterações vão tornar a lei mais permissiva ou rígida.

Catarina Vila Nova

O secretário para os Transportes e Obras Públicas anunciou a revisão da lei do ruído, durante o segundo dia de perguntas e respostas sobre as Linhas de Acção Governativa (LAG) para o próximo ano, na Assembleia Legislativa (AL). Segundo adiantou Raimundo do Rosário, em específico, vão ser alterados os artigos que regulam as excepções ao diploma, formalmente designado de Lei da Prevenção e Controlo do Ruído Ambiental, e os espaços públicos nele abrangidos. A notícia do governante surgiu na sequência de uma questão do deputado Vong Hin Fai, que pediu exactamente a revisão desta lei, notando os constrangimentos causados pelo condicionamento do horário das obras na via pública.

“A breve trecho vai ser apresentada uma proposta para alterar a lei [do ruído]. Vamos alterar os artigos 5º e 10º e a respectiva proposta de lei para a revisão vai ser muito em breve apresentada à Assembleia Legislativa”, revelou Raimundo do Rosário, na passada sexta-feira. O artigo 10º, sobre os espaços públicos, refere que, “salvo nos casos de realização de espectáculos, de divertimentos ou de quaisquer actividades similares, não é permitida a produção de ruído perturbador em espaços públicos no período compreendido entre as 22 horas e as 9 horas do dia seguinte, de domingo a sexta-feira, e entre as 23 horas e as 9 horas do dia seguinte, aos sábados e vésperas de feriados”.

No capítulo referente às limitações à proibição de ruído, a lei determina um conjunto de proibições relacionadas com trabalhos de construção civil, nomeadamente, o impedimento de realização de obras em edifícios habitacionais aos domingos e feriados. O diploma prevê excepções – e será este artigo que será revisto – tais como a exclusão do âmbito das proibições nos trabalhos de reparação urgente e inadiável realizados por entidades ou concessionárias de serviços públicos. Porém, Raimundo do Rosário não esclareceu se a lei iria ser revista para ser mais flexível ou restritiva.

O secretário respondia a uma questão de Vong Hin Fai que queria saber os planos do Governo quanto à revisão da Lei da Prevenção e Controlo do Ruído Ambiental. Isto porque, de acordo com o deputado, certas obras na via pública, tendo em conta os limites horários deste diploma, trazem elevados constrangimentos à vida dos cidadãos. “Determinadas obras de interesse público têm afectado as deslocações dos residentes mas, devido às limitações da lei, as obras não conseguem ser efectuadas naquele período. Vai o Governo ter por base este princípio para proceder à revisão da lei do ruído satisfazendo as exigências da população?”, questionou o deputado, eleito por sufrágio indirecto.

Quanto ao Regulamento Geral da Construção Urbana, que estabelece as normas de natureza administrativa que regem o processo de apreciação e aprovação de projectos, licenciamento e fiscalização das obras de construção civil, Raimundo do Rosário apenas adiantou que “está em curso o processo legislativo”. Li Canfeng, director da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, acrescentou que espera que a revisão ao diploma “possa ser publicada muito em breve”.