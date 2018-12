Clínicas privadas vão ter acesso à plataforma de megadados dos Serviços de Saúde

A plataforma de megadados dos Serviços de Saúde, que actualmente inclui apenas o Centro Hospitalar Conde de S. Januário e o Hospital Kiang Wu, vai ser alargada às clínicas privadas do território a partir do próximo ano. A confidencialidade dos dados pessoais está assegurada, garantem os Serviços de Saúde.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

A plataforma de megadados dos Serviços de Saúde vai ser alargada às clínicas privadas do território, revelou ontem Leong Kei Hong, chefe do Departamento de Organização e Informática dos Serviços de Saúde, em conferência de imprensa. Através desta plataforma, da qual fazem parte o Centro Hospitalar Conde de S. Januário e, desde o ano passado, o Hospital Kiang Wu, os dados médicos dos pacientes são partilhados entre instituições com o objectivo final de melhorar os cuidados de saúde prestados em Macau. A confidencialidade das informações e dados pessoais está, contudo, assegurada, garantiu Leong Kei Hong.

“Em 2017 já lançámos a interligação de [dados de] clientes com o Hospital Kiang Wu e, na próxima etapa, através da plataforma de megadados, vamos alargá-la para outras clínicas privadas”, anunciou Leong Kei Hong, numa conferência de imprensa que serviu para divulgar os resultados preliminares da medicina inteligente em Macau. O chefe do Departamento de Organização e Informática dos Serviços de Saúde não foi, contudo, capaz de avançar com uma calendarização para a realização deste trabalho, uma vez que tal está dependente “da participação de outras instituições médicas”, mas garante que o objectivo da plataforma é “uniformizar os dados dos Serviços de Saúde de Macau para converter os dados dos clientes e facilitar o trabalho do tratamento médico”.

No âmbito do desenvolvimento dos trabalhos de medicina inteligente, integrados no acordo-quadro de cooperação assinado entre a Alibaba Cloud e o Governo para transformar Macau numa “cidade inteligente”, estão incluídos o centro de computação em nuvem, a plataforma de megadados e um conjunto de aplicações, explicou Lei Chin Ion, director dos Serviços de Saúde. “Este ano, por exemplo, já lançámos os vales de saúde electrónicos, reforçámos os trabalhos da educação saudável através do programa de medicina inteligente utilizando megadados e computação em nuvem, construímos a plataforma de megadados e elaborámos as normas padrão dos dados dos Serviços de Saúde de Macau”, detalhou o dirigente, acrescentando que, até ao momento, cerca de 20 mil pessoas já se inscreveram para fazer parte desta plataforma de intercâmbio de historiais clínicos.

Segundo explicou Leong Kei Hong, alguns dos indicadores incluídos nesta plataforma de megadados são a operação e utilização de medicamentos, atendimento nos serviços de consulta externa de urgência, admissão e alta hospitalar, o número de atendimentos por médico nos serviços de saúde externa, prescrições com qualidades anormais, prevalência de doenças transmissíveis e o número de doentes com alto risco de readmissão hospitalar. “Esperamos que, através destes indicadores, possamos facilitar as formalidades dos Serviços de Saúde”, afirmou o responsável.

Uma das preocupações que surgem quando se fala da transferência de dados pessoais, especialmente informações sensíveis como historiais clínicos, é a garantia da privacidade, e Leong Kei Hong assegura que esta será mantida. “Sobre a confidencialidade e o anonimato dos dados de saúde nós aproveitamos algumas ferramentas seguras como o descarregamento e substituição de dados e criptografia para omitir alguns problemas, e convertemos os dados de forma anónima para prestar às instituições externas. Claro que temos que ter autorização daquela instituição”, afirmou.