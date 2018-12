Chui Sai On ordena estudo sobre criminalização das pensões ilegais

A tutela da Administração e Justiça vai ser responsável pela realização de um estudo sobre a criminalização das pensões ilegais. A decisão do Chefe do Executivo surge na sequência de Wong Sio Chak e Alexis Tam terem apresentado opiniões contrárias quanto a esta matéria.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

O Chefe do Executivo deu instruções para a realização de um estudo sobre a criminalização das pensões ilegais, revelou a secretária para a Administração e Justiça, à margem da Marcha de Caridade para Um Milhão. De acordo com um comunicado do Gabinete de Comunicação Social, Sónia Chan explicou que seria analisada a forma como estes casos têm sido resolvidos nos últimos dois anos, de forma a articular as opiniões contrárias dos secretários para a Segurança e para os Assuntos Sociais e Cultura sobre este assunto.

Segundo explicou Sónia Chan, “o Chefe do Executivo deu instruções para se proceder a estudos sobre a forma de tratamento das pensões ilegais e para articular e analisar as opiniões do secretário para a Segurança e do secretário para os Assuntos Sociais e Cultura”, indica a mesma nota, acrescentando que “o referido estudo serve para analisar as questões essenciais, incluindo os casos e a forma como os mesmo têm sido resolvidos nos últimos dois anos”. “Só depois considera ser possível alcançar quaisquer conclusões, revelando ainda a necessidade de tempo para garantir uma realização aprofundada do trabalho”, pode ler-se no comunicado.

Questionada sobre uma possível revisão da Lei da Alteração do Regime Jurídico de Arrendamento Previsto no Código Civil, de modo a resolver o problema das pensões ilegais, Sónia Chan respondeu que, apesar de ter sido realizado um estudo preliminar antes da promulgação deste diploma, “nada ficou concluído”. Por isso, a governante considera não existirem motivos suficientes para apoiar uma revisão deste regime, mas garantiu que esta lei será tida em conta no estudo das pensões ilegais.

Também presente na Marcha de Caridade para Um Milhão, Wong Sio Chak frisou que a sua tutela vai “colaborar integralmente” no estudo sobre pensões ilegais, que será da responsabilidade da tutela da Administração e Justiça. Citado pelo mesmo comunicado do Gabinete de Comunicação Social, o secretário para a Segurança garantiu que o Corpo de Polícia de Segurança Pública vai continuar a colaborar nos trabalhos de execução antes da conclusão do estudo. Sempre que forem detectadas pensões ilegais, acrescentou o governante, estes casos serão “comunicados de imediato” à Direcção dos Serviços de Turismo, organismo responsável pela fiscalização da Lei da Proibição de Prestação Ilegal de Alojamento.

Recorde-se que durante o debate das Linhas de Acção Governativa (LAG), Wong Sio Chak defendeu que a criminalização das pensões ilegais deve ser a “última arma” a utilizar, uma vez que “acarreta muitos encargos judiciais”. Dias depois, também em resposta aos deputados sobre as LAG, Alexis Tam defendeu uma revisão da lei no sentido de criminalizar as pensões ilegais por entender que tal “produz efeitos dissuasores”.