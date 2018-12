Chen Kaige: “O mercado é cada vez maior e tem de ser alimentado”

Para o presidente do júri do Festival Internacional de Cinema e Cerimónia de Entrega de Prémios (IFFAM, na signa inglesa), este festival tem como missão dar uma plataforma às novas gerações de cineastas. “O mercado é cada vez maior e tem de continuar a ser alimentado, por isso é que temos de continuar a fazer bons filmes”, disse na conferência de imprensa de apresentação do júri do festival.

Ontem, na conferência de imprensa de apresentação dos elementos do júri do Festival Internacional de Cinema e Cerimónia de Entrega de Prémios (IFFAM, na sigla inglesa), Chen Kaige, Mabel Cheung, Paul Currie, Tillotama Shome e Danis Tanovic falaram sobre o início das suas carreiras e sobre as qualidades e ingenuidades de um realizador no início da carreira profissional. “Nestes realizadores de primeiro e segundo filmes vejo a energia e a ausência de fardo. Devíamos abordar tudo como eles”, referiu Mabel Cheung.

Chen Kaige, presidente do júri do IFFAM e realizador chinês responsável por filmes como “Farewell My Concubine” ou “Life On a String”, recordou como foi filmar o seu primeiro filme: “Isso já foi há muito tempo, claro que eu estava muito entusiasmado por saber que finalmente o ‘Yellow Earth’ ia ser feito. Ele tinha sido rejeitado, diziam que ninguém queria ver este tipo de filmes. E, depois, ver as lágrimas na cara deles [dos produtores] eu vi que tinha sido bem-sucedido. Foi uma experiência incrível”, disse, acrescentado: “Espero que os jovens realizadores de hoje em dia tenham o mesmo sentimento”.

Sobre o IFFAM, onde vai avaliar onze filmes de realizadores em início de carreira, Chen Kaige disse esperar que o festival possa dar uma plataforma aos jovens realizadores para mostrarem o seu trabalho. “O mercado é cada vez maior e tem de ser alimentado, por isso temos de continuar a fazer bons filmes”, sublinhou.

Também Mabel Cheung contou como foi realizar o seu primeiro filme, “Illegal Immigrant”, de 1985: “O meu primeiro filme foi o filme da minha tese, na NYU [Universidade de Nova Iorque], era sobre imigrantes ilegais e usei um elenco não-profissional de imigrantes ilegais e gangsters que eram meus amigos. Eles nunca pensaram que o filme fosse para o cinema”. “Nós não tínhamos medo, não tínhamos pressão. Eramos todos não profissionais, podíamos fazer o que quiséssemos, foi disso que gostei no primeiro filme, isso nunca mais acontece”, referiu, acrescentando: “Nestes realizadores de primeiro e segundo filmes vejo a energia e a ausência de fardo. Devíamos abordar tudo como eles”.

“Quando se faz o primeiro filme, as pessoas perguntam quanto tempo demorou a fazê-lo, eu acho que o primeiro filme se faz durante toda a vida até àquele momento”, considerou o realizador bósnio Danis Tanovic, oscarizado com o filme “No Man’s Land”. Em tom jocoso, acabou por dizer: “Eu gostava de ser chinês. A Bósnia é um país pequeno, com três milhões de habitantes. Um mau filme na China vende 50 milhões de bilhetes”.

O realizador e produtor australiano Paul Currie acabou por confessar que o seu primeiro filme, “como a maioria”, foi “um filme demasiado ambicioso para o dinheiro que tinha”. “Ainda não vimos todos os filmes, mas a qualidade dos novos realizadores é fantástica. Acho que é muito importante estar atento a novas vozes e novas maneiras de contar histórias. Acho fantástico quando os festivais olham para o talento das novas gerações, é assim que a indústria melhora”, concluiu.

A actriz indiana Tillotama Shome contou que, no seu primeiro filme, “Monsoon Wedding”, a ingenuidade foi boa. “Até era bom que eu não soubesse toda a técnica. Eu pensava ‘e se eles me apanham? E se eles percebem que eu na verdade não sei nada sobre representação?’, por isso decidi ir estudar para a NYU. “Sinto-me intimidade por muitas coisas na vida, mas não pela câmara”, concluiu.

O painel de jurados do IFFAM vai, durante esta semana, escolher o melhor do festival num lote de onze criados por realizadores do seu primeiro ou segundo filme.