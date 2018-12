“A Drowning Man” vence 9.º festival Sound & Image Challenge

Naquela a que Lúcia Lemos, directora do Sound & Image Challenge, descreveu como “a melhor edição do festival”, o grande vencedor foi o filme dinamarquês “A Drowning Man”, realizado por Mahdi Fleifel. Destaque ainda para o documentário brasileiro “Anderson”, para a ficção belga “Silent Campine” e para o filme de Macau “Livestreamming”.

André Vinagre

O festival Sound & Image Challenge terminou no domingo. Depois de, entre 4 e 9 de Dezembro ter mostrado 84 curtas-metragens, foi revelado o grande vencedor: “A Drowning Man”, de Mahdi Fleifel. Entre os outros vencedores, há filmes brasileiros, belgas, alemães e também de Macau. Este ano, a novidade foram os prémios de prestígio, que distinguiram os melhores realizadores e a melhor banda sonora, por exemplo.

“A Drowning Man”, um filme cuja história se centra em Kid, um rapaz que se perde numa cidade desconhecida enquanto procura o sentido do seu dia, venceu o prémio do júri para Melhor Filme do festival de curtas-metragens Sound & Image Challenge International Festival. O filme dinamarquês é realizado por Mahdi Fleifel e é protagonizado por Atef Alshafei. Por seu lado, o prémio do público foi para “Who Am I?”, do filipino Mark Justine Aguillon. Esta ficção feita entre as Filipinas e Macau retrata três pessoas e três questões essenciais: família, carreira e amor. “Who Am I?” foi o filme que reuniu o maior número de votos do público.

Para melhor ficção, o júri escolheu “Silent Campine”, do belga Steffen Geypen, um filme sobre um ex-soldado traumatizado e o seu filho, que caçam todos os dias para sobreviver e cuidar da mãe moribunda. Na categoria de melhor documentário, o vencedor foi “Anderson”, do brasileiro Rodrigo Meireles, que retrata a vida de Anderson, um homem de meia idade com paralisia cerebral. Anderson “foi convidado a participar na curta-metragem que somente aceitaria se o documentário não fosse um drama. Aceitou confiando no irmão e na paixão da equipa de futebol”, descreve a sinopse. Para melhor curta de animação, venceu “Flood”, do alemão Malte Stein, um filme sobre uma cidade isolada junto a um lago poluído que vai provocando um “apocalipse interno”. O filme de Macau “Livestreamming” recebeu com uma menção honrosa do júri. O filme realizado por Chao Ut Ieng é sobre uma família em que o homem “deseja ardentemente” um filho e em que a mulher acaba por descobrir um segredo do marido.

Um dos grandes vencedores do Sound & Image foi o realizador de Macau Kin Kuan Lam. “Illegalist” ficou com os prémios de melhor filme local, categoria exclusiva para residentes de Macau, e também na categoria “Identity”, cujos filmes teriam de ser filmados em Macau e retratar o território. Em “Illegalist”, “dois cidadãos do continente chinês chegam a Macau para trabalhar ilegalmente. Um como operário de construção e a outra na indústria do sexo. As mudanças das políticas relativamente aos trabalhadores ilegais e o aumento das punições complicam a situação, baralhando as suas vidas, a saúde e os meios de sobrevivência”, diz a sinopse.

Este ano, o Sound & Image Challenge acrescentou seis categorias de prestígio para as curtas de ficção. Na categoria de melhor realizador, Kin Kuan Lam levou para casa o terceiro galardão da noite. O filme “Silent Campine” também ficou com o prémio para o melhor design de som. Para melhor cinematografia, o vencedor foi o filme belga “Crackled Skulls”. A melhor banda sonora foi para a curta “Mothers of Luna”. Os prémios de melhor edição e de melhores efeitos visuais foram para “Acid”, um filme francês de Just Philippot. A secção Volume, que distingue o melhor videoclip, premiou Sam Lam e Tiago Lei.

Para Lúcia Lemos, directora do festival e coordenadora da Creative Macau, esta foi “a melhor edição do festival”. “Este ano foi a melhor edição por tudo, pela qualidade dos filmes, pelo público. Houve mais quantidade de filmes, logo vieram mais pessoas. A audiência foi boa e o programa em si foi mais rico”, disse Lúcia Lemos ao PONTO FINAL. “Sem dúvida que, à medida que o festival vai sendo conhecido, mais pessoas participam. As pessoas vêm, gostam, falam e divulgam”, acrescentou.

A programação incluiu também ‘masterclasses’ com os realizadores Aditya Kapur, Pascal Forney e Detsky Graffam em sessões sobre “A imagem: da captura ao controle”, “Desenvolvendo negócio de curtas-metragens” e “Como escrever, produzir e distribuir a sua curta-metragem”. ‘Masterclasses’, essas, que “correram muito bem”, contou Lúcia Lemos. O Sound & Image Challenge decorreu entre 4 e 9 de Dezembro no teatro D. Pedro V. Nesta 9.ª edição, o festival recebeu mais de quatro mil candidaturas.