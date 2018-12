Lorna Tee: “Temos total liberdade em todos os filmes que programamos”

Na véspera da abertura da 3ª edição do Festival Internacional de Cinema e Cerimónia de Entrega de Prémios – Macau (IFFAM), Lorna Tee, produtora e programadora, responsável pela gestão do evento, fala ao PONTO FINAL sobre os bastidores do festival, revelando o percurso que desemboca no maior evento de cinema da cidade. Entre 8 e 14 de Dezembro há mais de 50 filmes para ver em Macau, que volta a receber realizadores, actores e actrizes, assim como representantes da indústria, produtores e investidores vindos de diferentes mercados de cinema. Ao PONTO FINAL, a produtora afirma que o IFFAM já fornece uma plataforma eficaz para a indústria trabalhar na região e internacionalmente.

Texto: Cláudia Aranda

Fotografia: Eduardo Martins

Lorna Tee tem acompanhado desde a primeira hora o Festival Internacional de Cinema e Cerimónia de Entrega de Prémios – Macau (IFFAM, na sigla inglesa). Enquanto responsável pela gestão do IFFAM é ela quem está encarregue do lado operacional do festival. Integra o grupo de oito consultores da equipa de programação do festival, todas mulheres, à excepção do director artístico Mike Goodridge, que lidera a equipa. Lorna Tee, produtora de cinema, com origem na Malásia mas a viver em Amesterdão, falante de mandarim e cantonês, adiciona desde 2016 o cargo no IFFAM a um longo currículo na gestão, programação, direcção artística e consultoria de festivais de cinema em Amesterdão, Veneza, Hong Kong, Busan ou Fuzhou, na China. Entre 2010 e 2016 integrou o comité de selecção dos filmes em competição da Berlinale – Festival Internacional de Cinema de Berlim, na Alemanha. Em Macau, na programação, centra-se nos territórios da Coreia do Sul e no Sudeste Asiático. Com um orçamento de 55 milhões de patacas, parcialmente financiado pelo Governo, arranca amanhã, dia 8 de Dezembro, a terceira edição do IFFAM, que tem como presidente da Comissão Organizadora Helena de Senna Fernandes, Directora dos Serviços de Turismo, e como vice-presidente executivo da Comissão Organizadora, Alvin Chau, dono da operadora de ‘junket’ Suncity Group Holdings, e figura em destaque entre os apoiantes privados deste evento, que acumula o cargo de presidente da Associação de Produções e Cultura de Cinema e Televisão de Macau. Este ano o festival tem como “Embaixadores de Talento” Aaron Kwok, distinguido como Melhor Actor no Golden Horse Awards, em Taiwan, e no Hong Kong Film Awards, e o actor de Hollywood, Nicolas Cage. Ao PONTO FINAL Lorna Tee dá um lamiré dos bastidores do festival, revelando o percurso que desemboca no maior evento de cinema da cidade que, entre 8 e 14 de Dezembro, vai mostrar mais de 50 filmes de realizadores de diversos lugares do mundo.

– Quantos convidados o IFFAM vai receber este ano?

Lorna Tee – Eu não tenho o número em mente, mas vamos ter representantes de cerca de 60% dos filmes de todas as secções. Temos um bom número de cineastas que vão estar aqui, nós tentamos o mais possível convidar toda a gente que esteja disponível, porque achamos que é realmente importante ter os realizadores cá, e se outros talentos puderem cá estar para ajudar a aumentar as audiências, melhor. Tentamos trazê-los e proporcionar uma troca com o público local. O meu trabalho tem sido muito tentar reunir e trazer os cineastas, porque precisamos que estejam cá. Por isso, são todos convidados a vir.

– O realizador e os actores do filme de abertura, “Green Book”, vão cá estar?

Esse é o desafio, quando temos um filme que está na corrida para as nomeações aos Óscares não se consegue trazer ninguém, porque estão todos ocupados a promover o filme em Los Angeles (LA). Eles não deslocam-se para mais lugar nenhum porque estão em Londres, Nova Iorque ou em LA a fazer campanha pelo filme. Foi o que aconteceu o ano passado com “The Shape of Water”, nós queríamos trazer os talentos, mas, por esta altura, estão todos a promoverem-se para os Óscares. Por isso nós não conseguimos trazer cá os talentos. Este ano, o sonho seria ter Alfonso Cuarón, realizador de “Roma”.

– Ele também não vai cá estar?

Não. Digamos que os que estão a caminho dos Óscares não podemos esperar que façam um desvio por aqui, é o caso, também, de “The Favourite”, “Mary Queen of Scots”, “Green Book”, “Roma”. Noutros casos, estamos a tentar arduamente obter as confirmações, às vezes eles desistem e, em seguida, temos que tentar encontrar alguém da equipa do filme que possa vir, de modo que é uma constante com que temos que lidar.

– Quando é que o festival começa a trabalhar na selecção de filmes?

Nós começamos a convidar filmes desde Cannes, em Maio, mas até conseguirmos que os convites sejam aceites é todo um processo, porque eles querem primeiro ver a sua estratégia de distribuição, quem são os seus distribuidores nesta parte do mundo, então nós nem sempre conseguimos a confirmação dos filmes que convidamos de imediato. Essa é a parte complicada, tentamos fazer o máximo de trabalho possível, mas não conseguimos resposta até ao final do Verão. A Europa fecha no Verão, então nada acontece, se eles têm agentes de vendas europeus ou os filmes são europeus temos que esperar até depois do Verão. Não conseguimos avançar antes de Setembro. Este ano tentámos fechar tudo até à última semana de Outubro, é um processo de constante negociação.

– Qual é a sua intervenção neste processo?

Vivo em Amesterdão, mas viajo frequentemente para Macau, cinco, seis vezes por ano. Estou em Macau desde 12 de Outubro, pelo menos. Começámos a trabalhar a partir de Janeiro. Quando o festival de cinema de Berlim acontece, em Fevereiro, já estamos a contactar produtoras de cinema e talentos. Na verdade, nós trabalhamos ao redor de todo o ano, em termos do programa, para reunir todos os filmes e todas as pessoas que nós queremos trazer aqui.

– Como é que é partilhado o trabalho com Mike Goodridge?

Mike é o director artístico, então ele orienta aquilo que é a visão do programa, diz o tipo de filme que quer, orienta a direcção do programa. Eu também sou da equipa de programação, trabalho com o Mike, mas centro-me na Coreia do Sul e no Sudeste Asiático, sou eu directamente a fazer o caça-talentos e a negociar as coisas. A gestão geral do programa também é feita por mim, porque eu sou produtora e tenho feito outros festivais, conheço bem quase todos os principais agentes de vendas e distribuidores em todo o mundo, então é algo que eu faço o ano todo, gerir o programa e lidar com todas as diferentes empresas. O Mike está mais no meio artístico e do lado da programação, eu faço muito o lado operacional do programa.

– Para além dos que correm para os Óscares, que não vêm a Macau, foi difícil convencer as outras pessoas a vir?

Eu acho que as pessoas estão curiosas em relação a Macau. Nós ainda somos um festival novo, então as pessoas ainda precisam de um pouco de tempo para se convencerem de que é um festival que está a par com outros festivais asiáticos estabelecidos há muito tempo. Precisamos de tempo para nos pormos à prova. Mas acho que tivemos muita sorte, entre o Mike, eu e a equipa de programação, trabalhamos na indústria há muito tempo, então temos a nossa rede muito forte de contactos. Temos a Giovanna Fulvi na equipa de programação, ela programa para o Toronto International Film Festival há 20 anos, Violeta Bava, da Argentina, ela tem programado para Veneza nos últimos anos. Então as pessoas da nossa equipa já não são principiantes, temos laços fortes com muita gente. A questão, sempre, é como coordenar o festival com a estratégia de lançamento e distribuição dos filmes nesta parte do mundo. Por isso, trabalhamos em estreita colaboração com os distribuidores de Hong Kong, para planear com eles quando é que querem lançar o filme, se querem apresentá-lo durante o festival e o que podemos fazer para ajudar na distribuição. Tentamos, tanto quanto possível, trabalhar em estreita colaboração com os distribuidores de Hong Kong e a sua estratégia de lançamento. Porque nós, enquanto festival de cinema, não queremos apenas exibir os filmes e fazer o público feliz, é realmente crucial para nós estabelecermo-nos como um valor também para os distribuidores da região, que os ajuda na promoção e obtenção de bons resultados com os seus filmes nesta região. Por isso, também convidamos distribuidores do Sudeste Asiático, Japão, Coreia, a apresentarem filmes aqui. Ou seja, tentamos, também, promover o lado da indústria.

– Que desafios tem encontrado?

A chave é sempre trazer mais pessoas para ver cinema internacional em Macau, penso que esses são os nossos maiores desafios em Macau, porque não é um lugar onde o público esteja habituado ao cinema do mundo, por isso estamos a tentar aumentar o conhecimento e apreciação local pelo cinema internacional.

– Quantas estreias mundiais e asiáticas há este ano?

Bem, nós não queremos ser um festival à volta das estreias. Nós não somos esse tipo de festival, não queremos entrar nesse jogo, porque o programa fica muito comprometido quando você só pode exibir filmes que não foram ainda estreados na Ásia. Nós definitivamente perderíamos, porque os filmes precisam de ser lançados nos seus territórios de origem ou, então, vão para Busan, Tóquio, ou outros festivais. Não se trata de uma competição entre festivais porque as ‘premières’ acabam por consistir em festivais a competir entre si, e para nós não é tão importante enquanto festival fazer das estreias nossa estratégia. O que realmente queremos fazer é ter um programa realmente bom que permita ao público ter uma boa visão do cinema internacional e, também, trabalhar na região para ver o que podemos fazer em termos de apoio à indústria.

– Nesse sentido, quais são as prioridades?

Na competição os filmes são todos estreias asiáticas, porque é um circuito de competição, há um grande prémio em dinheiro para o melhor filme, por isso queremos oferecer um pouco mais aos compradores e à imprensa que vem fazer a cobertura do festival, oferecer algo que eles não tenham visto antes. O filme “Nobody Nose” é uma estreia mundial, temos um filme de Taiwan, “The Outsiders”, é uma estreia internacional, mas há uma mistura de coisas. (…) Agora as fronteiras estão realmente a perder-se entre cinema, televisão, plataformas digitais, e nós, como festival, também queremos ver se podemos trazer todos estes diferentes conteúdos, que não queremos classificar como televisão ou cinema, mas trazê-los aqui, sempre que for algo que sentimos que sejam histórias que interessem ao público.

– O orçamento é suficiente? 55 milhões de patacas.

Acho que o orçamento de Busan é duas vezes e meia maior do que isso, quando eu trabalhava em Berlim, acho que o orçamento era de cerca de 16 milhões de euros. De certa forma, o orçamento não é assim tão elevado, é grande, talvez comparado a outros tipos de festivais locais e independentes na região. Mas para a escala que estamos a tentar fazer estamos a trazer a indústria, a imprensa, os realizadores, e Macau não é um lugar onde as coisas sejam baratas, em termos de alojamento, transporte e, por isso, tentamos o nosso melhor. Também fazemos coisas como legendar filmes, em chinês, para o público local. No primeiro ano não legendámos e foi difícil para as audiências locais que não são tão fluentes em inglês. Foi uma espécie de ‘feedback’ que recebemos e tentámos, no segundo ano, garantir que o público que fala chinês e não é tão fluente em inglês pudesse ver os filmes com legendas, o que encorajou muito mais pessoas a virem ver filmes, vimos isso no ano passado. Também as pessoas, convidados, quando vêm de países de língua chinesa ficam felizes, dizem que adoram este festival porque quando vão a Cannes ou Berlim não percebem e aqui já podem assistir aos filmes. Os cineastas de Hong Kong e China sentem-se em casa aqui.

– O que seria possível fazer mais com mais dinheiro?

Há limitações quando há um orçamento. É preciso encontrar um equilíbrio. Acho que temos um bom orçamento e temos um bom apoio dos patrocinadores locais. Todos as grandes empresas estão por detrás do festival, apoiando de uma forma ou de outra. Eu acho que não é necessário ter um orçamento maior ou menor, este é um orçamento que actualmente funciona bem para o que queremos fazer. É complicado, no caso do Centro Cultural de Macau, não é um local de projecção de cinema, temos que trazer o equipamento para equipá-lo como uma sala de cinema. Esse é um grande orçamento, construir toda a infra-estrutura. Trazer os convidados é outro grande orçamento. Nós, enquanto ‘core team’, o que estamos a tentar fazer não é sermos imediatamente os maiores e os mais ostensivos e extravagantes, porque isso não significa nada. O que é realmente importante é construir algo que possa criar raízes e permita que Macau estabeleça-se, aos poucos, como um centro de cinema aqui e internacionalmente. Leva tempo para construir isso e não se trata de atirar dinheiro ao pote. Um orçamento, se é grande ou pequeno, é uma questão de perspectiva.

– Os embaixadores de talento são mesmo necessários?

Todo os festivais precisam de estrelas de cinema, inclusive os maiores, Cannes, Berlim, Veneza. Por isso é que eles programam, também, grandes filmes comerciais para poderem trazer as estrelas. Os festivais precisam das estrelas, porque quando vão solicitar os patrocínios precisam de mostrar a sua capacidade em termos de perfil e de exposição mediática e, sem grandes estrelas, conseguir essa exposição é sempre mais difícil. Os media vão estar atentos e dar uma grande página de cobertura quando você tem os talentos e os grandes nomes. Podemos ter 10 filmes maravilhosos na competição, mas isso não terá o mesmo tipo de cobertura. É algo de muito realista, a imprensa precisa de histórias que as pessoas querem ver e, portanto, eles cobrem as grandes estrelas também. E isso é uma coisa com que todos os festivais têm que lidar, trazer nomes bem estabelecidos, que possam dar um empurrão a outros desconhecidos, que são realizadores em início de carreira, no nosso caso, em competição são realizadores com apenas uma ou duas longas-metragens. Por mais que nós tentemos colocá-los em foco, escolher o melhor júri possível para assistir aos filmes, trazemos imprensa e a indústria, os compradores e tudo isso, mas eles não vão atrair tanta atenção dos media como os embaixadores de talento. Enquanto festival ainda muito jovem como é o nosso caso precisamos de emprestar a popularidade dos embaixadores de talento aos filmes desconhecidos para trazer as audiências. Aos poucos, e através dos embaixadores de talento, conseguimos impulsionar a nossa agenda, que é ter mais gente a ver os filmes do festival.

– Comparando com o primeiro ano do festival …

No segundo ano nós fizemos um pouco melhor do que na primeira edição, a primeira edição foi um pouco louca, também ninguém realmente sabia no que nos estávamos a meter, porque foi a primeira vez e foi muito difícil, houve algumas situações…

– Perderam o director artístico, Marco Müller.

Perdemos o director e foi muito stressante, mas acho que aprendemos muito desde o primeiro ano e tentamos melhorar a cada ano. Tentamos obter todo o ‘feedback’, recebemos opiniões de toda a gente e fazemos mudanças a partir daí. No primeiro ano, precisávamos de legendas em chinês nos filmes; no segundo ano, aprendemos que precisávamos de programar filmes que se conectassem com o público daqui, e que lhes dessem uma perspectiva maior do que está a acontecer no mundo. Trata-se sempre de encontrar esse equilíbrio. Eu acho que nós aprendemos muito, no primeiro ano foi muito difícil. Acho que mal dormia, mesmo agora trabalhamos arduamente, a equipa é jovem mas eles estão muito empenhados, mas toda a gente está a aprender, não pode ser de um dia para o outro, nós transformarmo-nos ao nível de outros festivais, mas eu acho que, passo a passo, esta equipa jovem vai crescer e fazer um trabalho cada vez melhor à medida que avançamos.

– O que alterou em termos de programação?

Há um tipo de filme que nós seleccionamos, mas não tínhamos como trazer o público. Isso é algo que continuamos a fazer, estamos a trabalhar com muitas entidades educacionais para que os estudantes venham até aqui e façam comentários sobre os filmes. Tentamos fazer mais divulgação no segundo ano, e este ano também. Porque queríamos entender e ter o ‘feedback’ sobre os filmes, para termos mais filmes que sejam adequados para a família para incentivar as famílias a ir ao cinema, enquanto evento familiar. Porque se você quiser aumentar o público de um filme, eles precisam de começar a assistir a filmes desde jovens. Agora, infelizmente, há muita concorrência dos telemóveis, dispositivos de jogos, as pessoas realmente não sentem que precisam de ir ao cinema para ver um filme, e se quisermos incentivar o cinema você pode começar como um evento familiar, e isso é algo que estamos a tentar fazer. Este é o ano em que também estamos a lançar uma nova secção de Novo Cinema Chinês, porque muito do ‘feedback’ que estávamos a receber da indústria é que eles vêm de diferentes partes do mundo, mas o que eles realmente querem saber é o que está a acontecer em termos de cinema em língua chinesa, nesta parte do mundo, e esta secção dá-lhes um cheirinho, permite ver uma gama de diferentes filmes em língua chinesa que estão a surgir. Esta nova secção foi criada a partir de todo o feedback que recebemos da indústria.

– Está nos planos incluir uma secção para filmes lusófonos?

Temos pensado nisso e gostaríamos de explorar essa possibilidade um pouco mais, mas no momento não temos porque não há tantos filmes de língua portuguesa, tentamos programar mais… Este ano um dos meus grandes pontos de interrogação é que temos “Diamantino”, que é um filme de língua portuguesa, que eu adoro e é realmente especial, ganhou um prémio em Cannes, é um filme muito divertido, que não é muito pesado. Mas, na verdade, há muito poucas pessoas a comprar bilhetes para o filme e eu não sei porquê. Há muitas pessoas que querem ver o “Hotel Império”, mas o “Diamantino” ainda precisamos de promovê-lo mais.

– E os filmes da competição estão esgotados?

Também é difícil, precisamos fazer muito mais trabalho, abrimos já no sábado. Mas quando pensamos num filme como “Diamantino”, um filme para a comunidade portuguesa, aqui, mas na verdade ninguém vai vê-lo se programarmos mais filmes em língua portuguesa e não houver ninguém a ver então é algo que realmente não funciona para nós como festival. Queremos oferecer a possibilidade de termos mais filmes portugueses, mas achamos que não é necessariamente correspondido pelo público e pela comunidade portuguesa aqui. Nós tivemos um filme brasileiro no ano passado, “Good Manners”, maravilhoso e nós tivemos cá o realizador, mas a sessão não foi a mais popular, nós ficamos um pouco decepcionados com o resultado. Não podemos forçar as pessoas a ir ao cinema, mas tentamos disponibilizar os filmes, mas disponibilizando e, se não há gente a encher a sala, então temos que repensar como podemos servir a comunidade portuguesa em Macau, é algo que temos pensar.

– Quanto ao futuro do festival, como competir no contexto da Grande Baía? Como é que o festival tenciona se posicionar no contexto da Grande Baia?

Eu acho que Macau está bem posicionado, o cinema não tem um historial tão proeminente aqui como em Hong Kong ou na China. Em Macau nós somos o ‘the new kid on the block’ e isso permite que as pessoas da região venham a Macau sem se sentirem intimidadas ou com uma atitude antagonista. Já estamos a receber audiência do que chamamos de área da Grande Baía, para assistir a filmes aqui e participar no IFFAM Project Market, por exemplo. As pessoas acham muito eficiente vir a Macau durante o festival para falar de negócios, de uma forma muito descontraída, achamos que a indústria está realmente a reagir bem e muitos deles gostam de vir aqui para falar sobre co-produções, para falar sobre investimentos em projectos e concretizam negócios. No ano passado, o fulano que veio do MUBY, um ‘website’ dedicado ao cinema de autor internacional, disse que conseguiu fechar negócios que já tentava há 10 anos porque Macau permite um ambiente mais relaxado, as pessoas têm mais tempo, não há 200 coisas a acontecer ao mesmo tempo. Além disso, tudo acontece em torno do Centro Cultural. Por isso, em termos de fornecer uma plataforma para a indústria para trabalhar na região e internacionalmente eu acho que realmente funciona muito bem. No Industry Hub esperamos ser um parceiro das indústrias em crescimento, a Ásia é o maior mercado em crescimento em termos de cinema, é um momento muito empolgante. Em termos de Grande Baía, Macau tem uma vantagem, porque é chinesa, mas é bastante internacional, tem elementos europeus que faz as pessoas sentirem que estão num lugar que não lhes é totalmente estranho.

– Donde vêm os representantes da indústria?

A indústria vem de todo o mundo, mas nós temos muita indústria de Hong Kong, China, Sudeste Asiático, Coreia, desta região, eles participam no festival em termos de apresentação dos filmes ou como parte da Industry Hub, vêm para fazer negócios ou apresentar projectos, no Project Market. Na verdade, a Grande Baía já começou sem impor-se uma colaboração ou algo parecido.

– Na secção de competição há pelo menos três realizadoras, é uma coincidência ou há uma espécie de influência pelo facto da equipa de programação ser na maioria constituída por mulheres?

Trabalhamos todos juntos como equipa e toda a equipa de selecção, excepto o Mike, são mulheres. Mas é claro que tentamos olhar para os filmes com base na qualidade dos filmes e no nível de como isso nos impacta, não há nenhuma decisão consciente em termos de ser de um realizador homem ou mulher, nós queremos escolher os melhores filmes. Mas eu diria que o filme “All Good”, de uma realizadora alemã (Eva Trobisch), poderia ser um dos filmes mais relevantes dos nossos tempos, é tão poderoso de uma forma tão discreta, eu sinto que é incrivelmente relevante e poderoso.

– Cinema africano, vocês estão atentos?

Eu vi cerca de 30 filmes do continente africano, na verdade não vemos filmes de um continente específico, tentamos ter uma perspectiva ampla, queremos ter cinema de todo o mundo, e queremos cinema com histórias que conectem com o público aqui e os nossos convidados e a indústria e os media, nós ainda não programamos um filme africano, mas se houver um filme apropriado, é só uma questão de encontrar o filme certo, que funcione no programa.

– Já sentiu alguma pressão ou falta de liberdade para tomar decisões?

Não, na verdade, o Mike e a equipa, temos total liberdade em todos os filmes que programamos.

– Nunca lhe disseram “deste filme não gostamos”? A presidência da comissão organizadora, por exemplo?

Não, na verdade, eles não fazem isso.