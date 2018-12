Taxas para sacos de plástico em vigor no próximo ano

O processo legislativo que visa aplicar uma taxa por cada saco de plástico deverá estar concluído no próximo ano. Esta é, pelo menos, a expectativa de Raymond Tam, director da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA), que assim respondia ao deputado Sulu Sou durante a sessão de perguntas e respostas sobre as Linhas de Acção Governativa (LAG) para 2019 da tutela dos Transportes e Obras Públicas. A ideia de taxar os sacos de plástico tem-se vindo a arrastar desde 2015, ano em que foi lançada uma consulta pública. Tal foi ontem assumido pelo secretário para os Transportes e Obras Públicas que afirmou que o “processo legislativo dos sacos de plástico está fora do prazo”. Recentemente esta proposta ganhou um novo ímpeto com um movimento da sociedade civil para acabar com o plástico na cidade, acompanhado de uma série de medidas recentemente lançadas pela DSPA. C.V.N.

