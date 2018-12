Profissionais de saúde: Deputados preocupados com poder excessivo do CPS

Depois da 6.ª reunião da 2.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa sobre o regime de qualificação e inscrição para o exercício de actividade dos profissionais de saúde, os deputados manifestaram preocupação com o poder em excesso que o Conselho de Profissionais de Saúde pode vir a ter no que toca à aplicação de sanções disciplinares.

TEXTO: André Vinagre

Os deputados da 2.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL) manifestaram preocupação relativamente ao poder discricionário que o Conselho de Profissionais de Saúde (CPS), que será criado aquando da aplicação do novo regime legal, possa vir a ter. Chan Chak Mo, presidente da comissão, indicou que as formulações que constam no artigo da proposta de lei referente aos deveres profissionais são “demasiado vagas”, o que pode levar a que o CPS tenha um “poder discricionário excessivo”.

Chan Chak Mo deu o exemplo da alínea referente aos direitos que diz que os profissionais de saúde têm o direito de “recusar a prática do acto da sua profissão quando tal prática entra em conflito com a sua consciência e ofenda os seus princípios éticos, morais, religiosos, filosóficos, ideológicos ou valores humanitários”, que, segundo os deputados, entra em conflito com a alínea do capítulo dos deveres onde se lê que os profissionais têm o dever de “atender as pessoas sem discriminação em razão da nacionalidade, ascendência, raça, território de origem, idade, sexo, estado civil, orientação sexual, língua, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução e situação económica ou condição social”. “Como é que estes dois artigos se conjugam?”, questionou Chan Chak Mo.

“Nos deveres profissionais diz que há que ter respeito pela vida humana e pela dignidade. Como é que se mede este ‘absoluto’?”, perguntou o presidente da comissão, citando as dúvidas dos restantes deputados. Chan Chak Mo deu ainda o exemplo do dever de “desempenhar com zelo e competência a profissão” e de “apoiar e colaborar com as unidades prestadoras de cuidados de saúde com pleno respeito pelos preceitos deontológicos”. Os deputados questionam como é que o “zelo” e o “pleno” se medem.

Segundo o artigo 39 da proposta de lei da qualificação e inscrição para o exercício de actividade dos profissionais de saúde, é o CPS que tem a competência para instaurar procedimentos disciplinares profissionais, cabendo aos Serviços de Saúde proferir a decisão sancionatória. “Nós sabemos que na violação dos deveres profissionais há lugar a sanção”, frisou Chan Chak Mo. O artigo 50 diz que é aplicada a suspensão às infracções de “desobediência a determinações da autoridade sanitária ou instruções técnicas dos SS e do CPS”. “Nós queremos saber quando é que é que vão ser emitidas essas instruções técnicas e como”, pediu o parlamentar depois da reunião da comissão, que não contou com elementos do Executivo.

A proposta de lei sobre o regime de qualificação e inscrição dos profissionais da saúde foi apresentada no início do passado mês de Agosto pelo Conselho Executivo. A proposta pretende regular os sectores público e privado no que diz respeito às acreditações e inscrições de mais de 2.000 profissionais, entre médicos, dentistas, médicos de medicina tradicional chinesa, enfermeiros, psicólogos e técnicos de farmácia, por exemplo.