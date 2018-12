Novidades sobre concurso público do Hospital das Ilhas conhecidas na próxima semana

Dos sete edifícios que compõem o Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas, apenas um está já em construção, estando concluídas as fundações dos restantes seis. Em relação a três destes, na próxima semana vão ser conhecidas novidades quanto aos respectivos concursos públicos.

TEXTO: Catarina Vila Nova

Na próxima semana serão anunciadas novidades quanto aos concursos públicos de três edifícios do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas, revelou ontem o secretário para os Transportes e Obras Públicas durante a sessão de perguntas e respostas sobre as Linhas de Acção Governativa (LAG) para 2019, na Assembleia Legislativa (AL). Em relação à suspensão dos trabalhos da empreitada de construção da segunda fase da habitação social de Mong Há e de reconstrução do pavilhão desportivo, Raimundo do Rosário negou que tenham sido cometidos erros por funcionários da sua tutela.

Sobre o Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas o documento das LAG apenas refere que “depois da adjudicação das obras da estrutura principal dos três edifícios e do Edifício Residencial para Trabalhadores, serão iniciadas as obras de construção”, e que o Instituto de Enfermagem estará concluído no próximo ano. Ontem, Raimundo do Rosário pouco mais adiantou, revelando apenas que, na próxima semana, haverá notícias acerca dos concursos públicos para três dos edifícios, sendo um deles o hospital principal. Quanto ao Edifício Residencial para Trabalhadores, o governante considerou não ser “tão importante porque está dependente de outros edifícios”.

Em relação à construção da segunda fase da habitação social de Mong Há e à reconstrução do pavilhão desportivo – cuja suspensão das obras foi ditada pelo Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas (GDI) no mês passado em cumprimento de um acórdão do Tribunal de Última Instância (TUI) – Raimundo do Rosário negou que tenham sido cometidos erros por funcionários da sua tutela. “Nos trabalhos de Mong Há os meus colegas não cometeram erros. A decisão [do TUI] nada teve a ver com a avaliação mas sim com a abertura das propostas”, afirmou o governante.

Ainda que continue sem haver uma data para o retomar dos trabalhos, o secretário afirmou que as obras estarão concluídas em Setembro de 2021. “Estamos a prever a conclusão das obras em Setembro de 2021. Não consigo dar resposta de quando vão arrancar as obras novamente”, afirmou o secretário. Num acórdão proferido a 19 de Outubro, o TUI decidiu que o consórcio de Companhia de Construção de Obras Portuárias Zhen Hwa, Limitada/Companhia de Construção & Engenharia Shing Lung nunca poderia ter sido aceite no concurso por estarem em causa “condições normais de concorrência”. A 12 de Novembro, o GDI determinou “a cessação imediata dos trabalhos da empreitada”, acrescentando apenas que “irá acompanhar os trabalhos subsequentes de acordo com as disposições legais aplicáveis”.

Raimundo do Rosário negou ainda alguma vez ter afirmado que “nunca houve derrapagens orçamentais nem obras fora do prazo” nas empreitadas públicas da sua tutela. De acordo com o governante, apenas em “um ou dois casos” foi ultrapassado o orçamento em 10 a 15%. “Estamos a elaborar cada vez mais projectos e a realizar cada vez mais obras. São mais de 400 adjudicações por ano, é quase uma adjudicação por dia”, disse o secretário.

De acordo com o documento das LAG para o próximo ano, dos 33 projectos em curso cujas obras se estimam em mais de 100 milhões de patacas, 12 têm um orçamento superior a mil milhões de patacas. Aqui incluem-se projectos como a Linha Leste do Metro Ligeiro, as habitações públicas na Avenida Wai Lon e na zona A dos Novos Aterros e a concepção preliminar da construção do túnel ao lado da Ponte Governador Nobre de Carvalho. Das 44 obras em curso com valor superior a 100 milhões de patacas, 14 excedem os mil milhões de patacas. É o caso da estrutura principal do Hospital das Ilhas, o Centro de Formação e Estágio de Atletas, a estação da Barra do metro ligeiro ou das obras de expansão da Central de Incineração de Resíduos Sólidos de Macau.

Na sessão plenária de ontem, Raimundo do Rosário revelou ainda que, “num curto espaço de tempo”, será lançado um concurso público para concessão de terrenos para habitação privada. “Quantos não consigo adiantar por enquanto porque não tenho informações concretas para disponibilizar”, disse.