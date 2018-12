Governo não desistiu da ligação subaquática com Wan Chai

O Executivo não abandonou o projecto da ligação a Wan Chai, em Zhuhai, através de um túnel subaquático, afirmou ontem o secretário para os Transportes e Obras Públicas em resposta aos deputados sobre as Linhas de Acção Governativa (LAG) para 2019. Este projecto, recorde-se, estava previsto no Acordo Quadro de Cooperação Guangdong-Macau, de 2011, e engloba-se no Centro Modal de Transportes da Barra. “Não vamos deixar de parte o túnel subaquático no Porto Interior e vamos cooperar com as autoridades de Zhuhai”, afirmou Raimundo do Rosário. Este plano foi defendido no plenário de ontem pelo deputado Chui Sai Peng como uma forma de incentivar a economia na zona do Porto Interior.

Sobre o novo Posto Fronteiriço de Qingmao, Raimundo do Rosário não adiantou pormenores e negou ter afirmado que este estivesse concluído no final de 2019. “Não disse que no final do próximo ano o Posto Fronteiriço de Qingmao vai estar concluído”, afirmou o governante. Sobre este novo acesso entre Guangdong e Macau, o documento das LAG adianta que vão ser promovidas as obras da estrutura dos postos do acesso de Macau e de Zhuhai e do acesso transfronteiriço de Qingmao. “Após a definição do projecto de reordenamento no Canal dos Patos serão iniciadas as obras de construção, sendo que a primeira fase da empreitada consistirá nos trabalhos de desobstrução e de intercepção de águas residuais no Canal dos Patos”, pode ler-se no documento das LAG.

Ainda na pasta dos acessos fronteiriços, o deputado nomeado Davis Fong sugeriu que fosse permitida uma maior facilidade de entrada em Macau a quem viesse participar numa exposição e convenção através da Ponte do Delta. “Porque é que o sector das exposições e convenções se continua a desenvolver lentamente? Se calhar o pessoal de gestão quando vem a Macau tem que passar por obstáculos. Horários dos voos e viagens marítimas são barreiras psicológicas para o pessoal do sector das exposições e convenções. Vai o Governo permitir que estas pessoas possam passar pela Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau para virem para Macau?”, questionou. C.V.N.