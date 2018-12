Governo mantém intenção de juntar processos em casos que envolvam altos cargos públicos

O Governo mantém a intenção de julgar no mesmo processo casos judiciais que envolvam titulares de altos cargos públicos, como secretários, obrigando a que os arguidos que sejam cidadãos comuns sejam julgados directamente no Tribunal de Segunda Instância (TSI), escreve a Rádio Macau. Sendo julgado pelo TSI, o arguido só tem direito a um recurso.

Depois da reunião da 3.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL) sobre a proposta de revisão à lei de bases da organização judiciária, Vong Hin Fai, presidente desta comissão, adiantou que os deputados concordam com o princípio de que os titulares dos principais cargos e os cidadãos comuns sejam julgados no mesmo processo. “Assim, evitamos problemas como a prescrição e formalidades”, cita a rádio. Ainda assim, Vong Hin Fai admite que a proposta venha ainda a ser alterada.

Recorde-se que, numa reunião da comissão na passada terça-feira, o Governo tinha admitido manter o actual regime que permite aos co-arguidos do Chefe do Executivo serem julgados em primeira instância pelo Tribunal Judicial de Base (TJB). De acordo com a proposta de alteração à Lei de Bases da Organização Judiciária, o Chefe do Executivo é o único a ser julgado em primeira instância pelo Tribunal de Última Instância (TUI), perdendo assim direito ao recurso.

Desta forma, com as alterações previstas, um arguido que seja julgado num processo que envolva um secretário, por exemplo, será julgado directamente no TSI, já que o processo está agregado ao do secretário. Já no caso do Chefe do Executivo, se o Governo deixar cair a proposta de juntar os processos, os arguidos poderão ser julgados pelo TJB, tendo direito a dois recursos.