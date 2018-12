Fracçōes de habitação económica a concurso em 2019 vão ser construídas nos Novos Aterros

As quatro mil fracçōes de habitação económica a concurso público no próximo ano vão ser construídas na zona A dos Novos Aterros. A informação foi ontem veiculada pelo secretário para os Transportes e Obras Públicas, durante a sessão de perguntas e respostas sobre as Linhas de Acção Governativa (LAG) para 2019, na Assembleia Legislativa (AL), que continua sem avançar com uma data concreta para o lançamento do respectivo concurso. Uma vez mais questionado pelos deputados quanto à criação de uma nova tipologia de habitação pública, Raimundo do Rosário não se mostrou contra a ideia mas reiterou que a prioridade é a habitação social, complementada pela económica. “Quando houver mecanismo permanente [para o concurso de habitação social] vamos conseguir resolver o problema da habitação em Macau porque vamos conseguir atribuir uma habitação aos mais desfavorecidos. O mais importante é a habitação social. Atribuir habitação a pessoas com dificuldade é a minha prioridade”, declarou o governante. C.V.N.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...