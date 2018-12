Festival Fringe vai levar a arte aos jardins, piscinas e supermercados

É entre 11 e 27 de Janeiro que regressa a Macau o Festival Fringe. Sob o tema “Extra – Ordinário”, este festival de artes propõe-se a levar o público a “redescobrir o excepcional da vida quotidiana” e a aproximar o espectador do artista. A 18.ª edição do festival vai contar com espectáculos em supermercados, piscinas e paragens de autocarros. O português João Oliveira traz desenhos musicais interactivos.

TEXTO: André Vinagre

A 18.ª edição do Festival Fringe vai realizar-se entre os dias 11 e 27 de Janeiro do próximo ano. O conteúdo, que foi ontem apresentado, conta com 18 programas e outras dez actividades. Os destaques vão para a artista local Lei Sam I, que vai usar um supermercado para contar pequenas histórias de vida, para o britânico Joel Cahen, que vai dar um concerto subaquático, e para o português João Oliveira, que vai montar uma parede com desenhos de instrumentos musicais que dão som. Este ano, o evento tem o tema “Extra – Ordinário” e quer continuar a aproximar o público da arte.

Em Wet Sounds, do britânico Joel Cahen, a piscina interior da Escola Luso-Chinesa Técnico-Profissional será transformada num espaço para a música, luz e espectáculos. A artista de Macau Lei Sam I vai transformar um supermercado comum num palco, onde serão contadas histórias entre os corredores. Aqui, o público será levado por um actor para passear pelo supermercado enquanto se percorrem várias fases da vida. Flash Mob – Phubber Drama, de Cherrie Leong, vai usar as paragens de autocarro para confrontar as pessoas que esperam e que estão a utilizar o telemóvel – actividade conhecida por “phubbing”. Esta interacção frente-a-frente com o público pretende fazer uma reflexão social e oferecer “uma nova noção de nós mesmos e da experiência de vida à nossa volta”, descreve o programa revelado ontem.

No jardim em frente ao antigo tribunal será instalada uma parede interactiva com desenhos de vários instrumentos musicais que, na verdade, dão som. A ideia é do português João Oliveira. “Vamos ter vários instrumentos, desde instrumentos chineses, indianos, música electrónica, sintetizadores e microfones. Vai ser possível fazer música, mas vai ser possível também que uma criança vá lá e toque”, explica, acrescentando que, “com este projecto, vai dar para fazer muita coisa que as pessoas não vão perceber à partida, nós vamos fazer algumas performances para explicar às pessoas o que podem fazer e tentar que elas participem”. “As pessoas, à partida, não vão achar que é algo que possa dar música ou que possa fazer alguma coisa, mas, ao tocar em algum deles, vai dar som e dá a possibilidade de as pessoas interagirem”, indica.

Para João Oliveira, que conta ter tido a ideia ao desmontar os brinquedos do filho para que dessem outros sons, o objectivo é não haver distanciação entre o público e o artista: “O que tem piada na arte interactiva é isso mesmo, é que as peças de arte não sejam só peças, coisas que existam em termos visuais ou de música. Há sempre uma grande distanciação entre os artistas e as pessoas que observam. O interessante, para mim, é não haver essa distanciação, o público é o artista”.

O festival conta também com sessões de extensão, como workshops, palestras e sessões de partilha. Este ano o orçamento cresceu para os três milhões de patacas, quando no ano passado o orçamento foi de 2,2 milhões. A venda de bilhetes tem início a 9 de Dezembro.