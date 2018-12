Falta de espaço impede resolução do problema de estacionamento nas zonas antigas

O problema de estacionamento nas zonas antigas da cidade não será resolvido por causa da falta de espaço para construir auto-silos, explicou ontem o secretário para os Transportes e Obras Públicas. Raimundo do Rosário defendeu ter conseguido resolver algumas questões menores relacionadas com o tráfego, como a manutenção do número de veículos em circulação.

TEXTO: Catarina Vila Nova

Raimundo do Rosário não consegue resolver o problema do estacionamento nas zonas antigas da cidade por causa da falta de terrenos. A afirmação é do próprio secretário para os Transportes e Obras Públicas, durante a sessão de perguntas e respostas sobre as linhas de Acção Governativa (LAG) para o próximo ano, na Assembleia Legislativa (AL). Sessão esta em que os problemas de trânsito e estacionamento foram dois dos temas mais discutidos pelos deputados que apresentaram críticas mas também sugestões.

“Nas zonas antigas não há terrenos e temos que respeitar o direito de propriedade. Na Ilha Verde e no Fai Chi Kei conseguimos construir [lugares de] estacionamento porque há espaço”, afirmou Raimundo do Rosário. Em específico, o governante referiu-se à “situação caótica” que existe entre a Avenida de Almeida Ribeiro e o Mercado Vermelho. “Mas não consigo encontrar um terreno para estacionamento”, lamentou, prometendo, contudo, “tentar criar mais estacionamento em zonas onde há terrenos”.

O problema, explicou o secretário para os Transportes e Obras Públicas, não está no estacionamento de veículos mas sim de motociclos. Segundo números avançados pelo governante, actualmente existem em Macau 130 mil lugares de estacionamento para 116 mil automóveis e apenas 109 mil lugares para motociclos. “O número de lugares para automóveis já excedeu o número de automóveis mas há ainda falta de lugares para motociclos”, afirmou.

Sobre a hipótese já avançada pela Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) e ontem recordada pelo deputado Leong Sun Iok de utilizar terrenos recuperados ao abrigo da Lei de Terras para parques de estacionamento, Raimundo do Rosário apenas afirmou que alguns destes lotes “ainda estão em processo judicial”. O secretário disse ainda concordar com a sugestão da deputada Chan Hong de construir “auto-silos tipo armazém”, mas assumiu não ser capaz de concretizar esta ideia por falta de pessoal. “Tenho orçamento para 3.600 trabalhadores mas não consigo contratar”, lamentou, por várias vezes ao longo da sessão de ontem.

Pronunciando-se sobre o problema geral do tráfego na cidade, Raimundo do Rosário reiterou que este não se resolve com “umas ou duas medidas”, defendendo ter já resolvido pequenas questões que passaram despercebidas aos olhos da população. “Quanto ao trânsito já disse que não basta uma ou duas medidas para resolver tudo mas já conseguimos resolver alguns problemas como o controlo do número de veículos. Há quatro anos o número era o mesmo, não houve aumento do número de veículos e motas. Fiz pequenas coisas mas conseguimos estes resultados, mas as pessoas não vêem porque são pequenas medidas”, afirmou.

Além de recuperar a sugestão de DSAT de construir parques de estacionamento nos terrenos reavidos, Leong Sun Iok propôs que o mesmo destino fosse dado a alguns dos lotes que serão alvo de renovação urbana. Após a resposta do secretário, o deputado insistiu ainda na construção de lugares de estacionamento nos terrenos que não estejam envolvidos em processos judiciais e nas zonas onde houver disponibilidade de espaço. “Em algumas zonas da cidade sabemos que não há condições mas onde houver peço ao Governo para construir auto-silos”, afirmou.