Empresa do metro ligeiro constituída até início do próximo ano

A empresa de gestão do metro ligeiro será constituída “no final deste ano ou no início do próximo”, adiantou ontem o secretário para os Transportes e Obras Públicas, durante a sessão de perguntas e respostas dos deputados sobre as Linhas de Acção Governativa (LAG) para o próximo ano. Várias vezes questionado acerca do andamento do metro ligeiro, Raimundo do Rosário apenas avançou com este calendário e, sobre as tarifas, disse somente que ainda não estão definidas. Sobre este projecto, o documento das LAG também não adianta quaisquer novidades, lendo-se apenas que “entrará em funcionamento a empresa exploradora do metro ligeiro e será concluída a Lei do Sistema de Transporte do Metro Ligeiro [actualmente em discussão na especialidade na Assembleia Legislativa], de forma a articular a entrada em funcionamento da linha da Taipa”. Esta sabe-se que vai entrar em funcionamento apenas na segunda metade do próximo ano, não tendo sido ainda avançada nenhuma data mais concreta. C.V.N.

