Cinco anos para levar Internet gratuita a todos os pontos da cidade

O Governo precisa de cinco anos para conseguir cobrir Macau inteira com o serviço de Internet gratuita. A estimativa é de Derby Lau, directora da Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações (CTT) que ontem afirmou, durante o debate sobre as Linhas de Acção Governativa para o próximo ano, que a taxa de cobertura actual é de cerca de 30%. A dirigente deu ainda a entender que um dos objectivos futuros não passa por fazer chegar o serviço de Internet gratuita a todos os pontos do território ao afirmar que, “no futuro, as pessoas vão usar mais dados móveis e menos Wi-Fi”. “Creio que [em relação] ao Wi-Fi em toda a cidade temos que ter em conta o erário público. Estamos também a colaborar com hotéis para disponibilizar Wi-Fi gratuito”, disse a directora dos CTT. De acordo com Derby Lau, até Novembro existiam 950 pontos de Wi-Fi na cidade. C.V.N.

