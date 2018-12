Wong Sio Chak defende ser “normal” secretários terem opiniões diferentes

O secretário para a Segurança considera ser “normal” os dirigentes das diferentes tutelas terem opiniões diferentes sobre o mesmo assunto, e que Alexis Tam, secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, “tem o direito, poder e dever de impulsionar os trabalhos de avaliação da proposta de lei” referente às pensões ilegais. As declarações de Wong Sio Chak constam de um comunicado do Gabinete de Comunicação Social e surgem na sequência de os dois dirigentes terem expressado opiniões antagónicas quanto à criminalização das pensões ilegais. Enquanto Wong Sio Chak afirmou que esta medida devia ser “a última arma” a utilizar por acarretar “muitos encargos judiciais”, Alexis Tam defendeu que a criminalização “produz efeitos dissuasores”.

De acordo com a mesma nota, Wong Sio Chak afirmou que os serviços das tutelas da Administração e Justiça, Segurança e Assuntos Sociais e Cultura têm “aprofundado a discussão do tema”, sendo que as tutelas de Sónia Chan e de Wong Sio Chak “partilham pontos de vista similares”. Para o governante, nos trabalhos de combate às pensões ilegais a punição actual já tem uma “eficácia dissuasora”, comportando uma multa que vai de 200 mil a 800 mil patacas para quem prestar alojamento ilegal. O secretário explicou que a dificuldade na execução da lei está em “encontrar a pessoa que presta o alojamento ilegal, o que torna impossível aplicar a referida punição”. “Por isso, mesmo que se criminalize as situações de pensão ilegal, o essencial não será resolvido”, considerou o governante, de acordo com o mesmo comunicado.

Wong Sio Chak defendeu ainda que as questões na execução de políticas devem ser resolvidas através do aperfeiçoamento da capacidade de execução e que, caso seja necessário melhorar a legislação através da administração, tal não deverá passar pela criminalização.