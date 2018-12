Visita de Xi Jinping a Portugal marca uma “nova era” que beneficia as duas partes

O Presidente chinês Xi Jinping terminou ontem uma visita de dois dias a Portugal. Para os analistas ouvidos pelo PONTO FINAL, este estreitar de laços beneficia as duas economias, uma “win-win situation”, descreve o politólogo Larry So. Também Macau sai beneficiado deste encontro, reforçando o estatuto de âncora nas relações entre Portugal e a China.

TEXTO: André Vinagre

Num ponto os analistas ouvidos pelo PONTO FINAL concordam: a visita de Xi Jinping, Presidente da República Popular da China, é benéfica quer para o país asiático, quer para Portugal. Carlos Frota, José Luís Sales Marques e Larry So destacam o benefício do investimento chinês na economia portuguesa e o ponto estratégico que Portugal pode representar para a China no contexto europeu.

Carlos Frota, antigo embaixador de Portugal na Coreia do Sul e na Indonésia e também o primeiro cônsul-geral de Portugal em Macau, cita Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros português, para dizer que “está a desenhar-se uma nova era”. “Um novo patamar de relacionamento entre Portugal e a China, que permite, graças ao investimento chinês, que sectores estruturais da nossa economia possam ser revitalizados”, descreve, acrescentando que os acordos assinados em Lisboa visam a revitalização de aspectos importantes da economia portuguesa. Recorde-se que, nesta que é a primeira visita oficial de Xi Jinping a Portugal, foram assinados 17 acordos de cooperação “que culminam um processo de intensa negociação bilateral em áreas que vão da cultura à ciência e da agroindústria ao comércio”, lê-se numa nota publicada no site da Presidência portuguesa.

“[Os acordos] vão das infra-estruturas à energia, passando pela ciência, tecnologia, cultura e educação, portanto vemos que a China vai, com Portugal, cobrir áreas muito importantes do relacionamento bilateral. Por outro lado, Portugal tenta sensibilizar os chineses para a possibilidade do investimento reprodutivo no sector automóvel e de infra-estruturas, nomeadamente portuárias – tem-se falado muito nestes dias da possibilidade de o Porto de Sines ser utilizado no contexto da iniciativa ‘Uma Faixa, Uma Rota’”, explicou o embaixador ao PONTO FINAL. “Portanto, há expectativas que se rentabilizem sectores muito importantes da nossa economia”, conclui. Para Carlos Frota, Xi Jinping tem uma agenda “muito ambiciosa” em Lisboa.

“Nós temos, normalmente, um discurso cultural em relação à China – da língua, da proximidade histórica, da proximidade dos nossos laços, de Macau como ponte de entendimento – mas não há dúvidas de que o crescimento da China como potência económica até chegar ao patamar de segunda maior economia do mundo leva a que o discurso seja cada vez mais um discurso do pragmatismo económico”, explicou o embaixador. Assim, para Portugal, esta é “uma boa oportunidade” para aproveitar o investimento chinês.

Já do lado chinês, o lucro no estreitar de laços com Portugal prende-se com a influência estratégica. “Portugal insere-se numa estratégia global chinesa”, refere Carlos Frota, sublinhando que “Portugal tem o tamanho físico que tem, mas tem uma influência no mundo superior à sua dimensão física”.

Para Macau, a importância do encontro Portugal-China é simbólica: “Macau será sempre o ponto simbólico de convergência entre os dois países, mas a relação bilateral ultrapassa Macau”. “Macau é uma âncora muito importante. Esta plataforma de negócios está a funcionar bem. Macau será sempre um ponto de convergência. A comunidade de Macau é elevada a um outro patamar pela importância que a China vai tendo no mundo”, descreve o embaixador.

“UMA NOVA ETAPA DO RELACIONAMENTO ENTRE PORTUGAL E A CHINA”

José Luís Sales Marques concorda com Carlos Frota, dizendo que os acordos são bons para as duas partes. “Acho que há um conjunto de elementos que nos levam a prever que desta visita sairá uma nova etapa do relacionamento entre Portugal e a China”, refere. Para o presidente do Instituto de Estudos Europeus de Macau, a ida de Xi Jinping a Lisboa serviu também para “afirmar Portugal como um parceiro especial da China na União Europeia”. “Esta visita vai culminar o processo de densificação das relações e vai elevar o actual estado das relações com a China a um outro nível”, realça.

“Estes encontros são sempre importantes para ambos os lados”, refere, explicando: “A China é hoje uma potência com uma grande projecção a nível mundial, Portugal é um país que, do ponto de vista geográfico, não é um país grande, é um país com uma dimensão pequena, mas que tem uma projecção política que vai para além do seu tamanho. Portugal é um parceiro que está inserido no contexto europeu, a sua importância vai para além do facto de ser um Estado, é um Estado integrado num processo europeu, o que lhe dá importância. Portugal é uma ponte, não só para os países de língua portuguesa, mas também para a América Latina”.

Também para José Luís Sales Marques, Macau beneficia do encontro entre Xi Jinping e Marcelo Rebelo de Sousa. “A importância deste encontro para Macau é reforçar a afirmação de Macau como um elemento crucial na relação entre Portugal e a China. Toda a densidade histórica deste encontro passa por Macau”, sublinha, realçando que “durante muitos séculos, o relacionamento [entre Portugal e China] se fez apoiado em Macau”. “Isso reforça o papel e importância de Macau e reforça a importância que Macau deve dar à língua e cultura portuguesa”, termina.

ENCONTRO É UMA “WIN-WIN SITUATION”

“Do ponto de vista da China, [o benefício] está relacionado com a iniciativa ‘Uma Faixa, Uma Rota’”, começa por dizer Larry So. “Isto é a China a estender a mão [ao ocidente], já que actualmente está a atravessar uma guerra comercial com os EUA, por isso, acho que a China está a apostar mais nas relações externas com outros países à excepção dos EUA”, argumenta, explicando que “o objectivo da China é aumentar o comércio com o ocidente para que não haja uma dependência das relações com a América, estão a tentar expandir os horizontes em termos comerciais”. “É uma medida muito positiva por parte da China”, defende o politólogo.

Relativamente aos proveitos que Portugal pode tirar de um encontro com o Presidente chinês, Larry So diz que os benefícios são económicos. “A economia [portuguesa] não é tão boa como a da China, por isso, ter uma relação comercial e assinar este tipo de acordos vai melhorar a sua economia. Em termos de economia e de negócios, esta é uma ‘win-win situation’”, diz.

E a reunião beneficia Macau? “Definitivamente”, aponta Larry So. “Macau tem sido falada como uma plataforma entre os países de língua portuguesa e a China, o Governo Central deu a Macau este desígnio, e Macau está a fazer bem essa ponte, [esta visita a Portugal] é como se o Presidente estivesse a agradecer a Macau pelo seu papel”, refere o especialista. “Definitivamente que será benéfico para os portugueses de Macau”, conclui.

Recorde-se que Xi Jinping terminou ontem a sua visita oficial a Portugal, durante a qual reuniu com o Presidente da República portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, com o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, e com o primeiro-ministro António Costa. Durante o encontro, Marcelo Rebelo de Sousa confirmou que visitará a China durante o próximo ano.