Valor mínimo da pensão de aposentação aumenta para 7.650 patacas

Mais de 25 anos depois, os índices mínimos das pensões de aposentação e de sobrevivência serão agora actualizados. O índice mínimo para a pensão de aposentação passa para o 90, o que corresponde a um montante de 7.650 patacas, e o índice da pensão de sobrevivência sobe para os 60 pontos, para as 5.100 patacas.

TEXTO: André Vinagre

O Governo concordou em rever os índices mínimos relativamente às pensões de aposentação e de sobrevivência, confirmou ontem o presidente da 1.ª Comissão Permanente na Assembleia Legislativa (AL), Ho Ion Sang. A proposta de lei prevê a actualização do índice mínimo da pensão de aposentação para o índice 90, que corresponde a 7.650 patacas, e um aumento da pensão de sobrevivência para o índice 60, ou seja, 5.100 patacas. “Esperamos que a proposta de lei possa estar concluída em Dezembro e que entre em vigor em Janeiro, no dia 1”, disse Ho Ion Sang.

O presidente da 1.ª Comissão Permanente da AL recordou que o decreto acerca dos índices mínimos entrou em vigor há cerca de 25 anos e que nunca tinha sido actualizado. Ho Ion Sang disse que o novo documento teve em conta os dados da inflação que, segundo os dados do Governo, entre 2007 e 2017, era de 4,85%, e que pretende “apoiar as camadas de base”.

Segundo a lei vigente, o índice mínimo de pensão de aposentação é de 70 pontos, ou seja, 5.950 patacas. Este índice mínimo abrangia nove pessoas. Agora, esta proposta de lei prevê que que o índice mínimo passe dos 70 para os 90, o que corresponde a um aumento para as 7.650 patacas, beneficiando 24 pessoas, referiu o presidente da comissão. “O objectivo é concretizar o princípio de que quanto mais se contribui mais se obtém” referiu.

Quanto à pensão de sobrevivência, o novo diploma prevê a actualização do índice mínimo para o 60, o que corresponde a 5.100 patacas. Na lei em vigor, o índice mínimo é de 35, o que se traduz em 2.975 patacas. “Valores manifestamente baixos”, descreveu Ho Ion Sang. Com esta actualização do índice mínimo de sobrevivência, vão ser beneficiadas 44 pessoas, ao passo que com o regime actualmente em vigor são beneficiadas seis.

Ho Ion Sang adiantou ainda que a comissão questionou o Governo acerca dos custos decorrentes desta proposta, ao que o Executivo respondeu que “a dispensa anual será de cerca de um milhão de patacas”, citou o deputado, acrescentando que este valor “não afectará a estabilidade da situação financeira do regime de aposentação e sobrevivência, nomeadamente a capacidade de cumprimento das respectivas responsabilidades”.

“A comissão entende que é necessário actualizar estes índices e alertámos o Governo para prestar atenção a isto, já que, só 25 anos depois é que estes índices foram actualizados. A comissão solicitou ao Governo que faça as actualizações de forma atempada”, referiu Ho Ion Sang, acrescentando que a comissão espera que a medida entre em vigor no início do próximo ano: “Esperamos que a proposta de lei possa concluir o parecer ainda em meados deste mês para apresentar ao plenário para efeitos de votação. A proposta entra em vigor no primeiro dia do mês seguinte, esperamos que a lei possa estar concluída em Dezembro e que entre em vigor em Janeiro, no dia 1”.