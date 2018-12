Revisão à lei laboral avança sem mecanismo de escolha de feriados obrigatórios

O Executivo decidiu deixar cair a proposta de escolha dos feriados obrigatórios avançando com a alteração à Lei das Relações de Trabalho sem este mecanismo. Outro ponto que gerou discórdia entre o Governo e a parte patronal diz respeito às licenças de maternidade e paternidade, com os patrões a pedirem ao Executivo para assumir os encargos com os 14 dias de faltas justificadas remuneradas a serem gozadas pelas trabalhadoras.

TEXTO: Catarina Vila Nova

O Governo decidiu suspender a discussão do mecanismo de escolha de feriados obrigatórios, previsto na revisão à Lei das Relações de Trabalho, depois de na reunião de ontem do Conselho Permanente de Concertação Social (CPCS) não se ter chegado a acordo acerca deste ponto. O processo legislativo vai assim arrancar sem esta alteração, a única das sete que provocou discórdia entre as partes laboral e patronal. Relativamente aos restantes seis pontos, aquele que permite o gozo de mais 14 dias de faltas justificadas remuneradas após a licença de maternidade gerou contestação da parte patronal, com estes representantes a pedirem ao Governo para assumir este encargo na totalidade.

“Em relação à transferência de feriados obrigatórios para feriados públicos, a divergência entre as duas partes é bastante grande. Chegámos a acordo que vamos suspender a discussão deste assunto. Em relação aos outros assuntos em que se conseguiu alcançar consenso nós vamos submeter o processo legislativo”, afirmou Lionel Leong, secretário para a Economia e Finanças, em declarações aos jornalistas após a reunião do CPCS.

Sobre a possibilidade de retomar a discussão deste mecanismo no futuro, Wong Chi Hong, director da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL), apenas disse que “neste momento, só posso dizer que vamos suspender este ponto”, insistindo que esta alteração tinha como objectivo “aumentar a flexibilização dos recursos humanos para as empresas”. “Apesar de nós suspendermos a discussão, nós temos de salientar que a intenção do Governo é de introduzir um mecanismo de flexibilidade para a parte patronal e isto não está a prejudicar os direitos e interesses dos trabalhos”, frisou o dirigente.

Sobre a decisão do Executivo suspender a discussão deste mecanismo, Leong Wai Fong, representante dos trabalhadores, apenas afirmou que “revela que o Governo considera as opiniões da parte laboral e patronal”, frisando a sua oposição em relação a este ponto. Já Chui Yuk Lum, representante dos empregadores, considerou que a proposta do Governo era de “boa fé”, pedindo uma alteração legislativa que “tenha em consideração todas as PME [pequenas e médias empresas]”.

Chui Yuk Lum mostrou-se contra as alterações legislativas referentes às licenças de maternidade e paternidade. Na consulta pública, o Governo propunha a adição de três a cinco dias úteis de licença de paternidade remunerada, e que após o gozo dos 56 dias de licença de maternidade remunerada as trabalhadoras pudessem gozar de mais 14 dias de faltas justificadas não remuneradas que, entretanto, foram alteradas para faltas justificadas remuneradas. No entender do representante do sector patronal, estas alterações não têm em consideração as PMEs, pedindo ao Governo para suportar os encargos dos 14 dias de faltas justificadas remuneradas.

Também a implementação plena do salário mínimo – prometida pelo Chefe do Executivo para o último ano do seu mandato – continua a não ser bem acolhida pelos patrões. “Numa situação de implementação total de salário mínimo o custo para as PMEs é muito elevado e pode prejudicar as empresas que têm de transferir estes custos para os consumidores. Eles vão aumentar os preços e isto também vai prejudicar o posicionamento de um centro turístico”, afirmou Chui Yuk Lum.

Leong Wai Fong, representante dos trabalhadores, apenas afirmou ser “importante” acelerar o ajustamento do salário mínimo já existente para os empregados de limpeza e segurança dos espaços comuns dos edifícios de habitação, actualmente fixado em 6.240 patacas por mês. O director da DSAL afirmou que o salário mínimo foi discutido na reunião de ontem mas, por enquanto, ainda não há nenhuma calendarização para avançar com o processo legislativo.